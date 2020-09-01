Петрашко анонсировал перезагрузку торговых переговоров с Турцией

Украина и Турция намерены перезагрузить переговоры о зоне свободной торговли.

Об этом шла речь во время переговоров министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игоря Петрашко с министром торговли Турецкой Республики Рухсар Пекджан, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

Согласно сообщению, главной темой разговора стали вопросы заключения Соглашения о свободной торговле между странами.

"Украина и Турция имеют тесные экономические связи и активный двусторонний диалог. Сегодня наша цель - перезагрузить долговременные переговоры и найти взаимовыгодное решение для заключения Соглашения о свободной торговле. Убежден, это даст толчок к реализации нашей амбициозной цели - увеличения торгового оборота до $10 млрд", - отметил Петрашко.

Одним из важных вопросов во время разговора стало обсуждение повышения тарифов Турцией в рамках его возможностей в ВТО и как это негативно влияет на украинские компании.

"Стороны согласились, что один из вариантов урегулирования ситуации является совместная выработка оптимального тарифного предложения и заключения Соглашения о свободной торговле. Так, 28 августа турецкая сторона уже направила обновленное тарифное предложение по доступу на рынок Турции для украинских товаров. Однако украинские производители сталкиваются с многочисленными ограничительными мерами, введенными турецкой стороной с начала этого года", - отмечаюь в Минэкономики.

В связи с этим министры обеих стран договорились, что в ближайшее время торговый представитель Украины и заместитель министра Тарас Качка посетит Анкару для комплексных консультаций с переговорщиком с турецкой стороны.

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Как сообщалось, летом 2019 года в Министерстве иностранных дел Украины заявляли, что соглашение о зоне свободной торговли с Турцией готово на 99%, хотя стороны не согласовали определенные детали, связанные с тарифами на сельскохозяйственную продукцию и определенную часть услуг.

Напомним, переговоры о создании зоны свободной торговли с Турцией ведутся с 2011 года.

7 августа 2019 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Анкаре заявил, что настало время завершить переговоры о создании зоны свободной торговли между Украиной и Турцией.

Эрдоган отметил, что в 2018 году товарооборот между Украиной и Турцией составил около $4 млрд. Эрдоган также выразил надежду на ускорение всех процедур согласования спорных моментов, необходимых для заключения ЗСТ.