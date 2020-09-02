"Нафтогаз" предложит населению покупать газ через госбанки и "Укрпошту", – Коболев

Группа "Нафтогаз" планирует запустить возможность заключения контрактов на поставку газа с населением через "Ощадбанк", "Приватбанк" и "Укрпошту" в октябре-ноябре.

Об этом сообщил глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"На протяжении октября-ноября мы планируем запустить предложение через наших партнеров. Нашими основными партнерами будут государственные банки (Ощадбанк и ПриватБанк) и "Укрпошта". Таким образом, через них мы сможем сделать наше предложение доступным для всего широкого круга клиентов", - сказал Коболев.

По его словам, в настоящее время бытовой потребитель может перейти к "Нафтогазу", как к поставщику газа, и заключить с ним месячный или годовой контракт через сайт газопоставляющей компании "Нафтогаз Украины" (gas.ua).

"Пока что "ножками" еще некуда идти, можно это сделать только в интернете, потому, что мы только запустили этот продукт", - уточнил Коболев.

Как сообщалось, в начале июня глава ГПК "Нафтогаз" Максим Рабинович сообщил, что компания договорилась с Ощадбанком и ПриватБанком о заключении через них договоров на поставку газа с бытовыми потребителями.

По его словам, "Нафтогаз" пока не планирует открывать центры обслуживания клиентов в стандартном формате, а будет работать через агентские сети.

Как сообщалось, с 1 августа 2020 года с НАК "Нафтогаз Украины" сняты специальные обязательства по продаже газа для его последующей поставки бытовым потребителям. С августа цены на газ для своих бытовых клиентов и бизнеса (юрлиц) каждый поставщик определяет самостоятельно.

ГПК "Нафтогаз" является подразделением одноименной группы. В сферу деятельности ГПК на сегодня входят поставки газа и электроэнергии бытовым потребителям и бизнесу.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.