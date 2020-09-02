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Рада одобрила закон об отмене трудовых книжек

Рада одобрила закон об отмене трудовых книжек

Верховная Рада приняла за основу проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №3623 в первом чтении проголосовали 283 народных депутата.

Законопроектом предлагается ввести учет трудовой деятельности работника в электронной форме в реестре застрахованных лиц государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.

В связи с этим предполагается урегулировать механизм накопления, обработки и использования этой информации, в частности, для ведения трудовых книжек, исчисления страхового стажа, заключения трудового договора, назначения пенсий, а также установить условия доступа к этой информации.

Согласно законопроекту, реестр застрахованных лиц будет формировать и вести Пенсионный фонд. В течении пяти лет Пенсионный фонд должен будет включить в реестр недостающую информацию о гражданах на основании сведений, представленных страхователем или застрахованным лицом. После завершения этих работ имеющиеся трудовые книжки будут возвращены работникам лично под подпись.

В реестр предлагается вносить информацию об основном месте работы работника, о правах на земельную долю (пай) члена коллективного или иного сельскохозяйственного предприятия, об обучении лиц в учреждениях высшего образования, а также их образовании и стаже, о стажировке студентов и учащихся высших и профессионально-технических учебных заведений.

В реестре также будут отображаться данные о принятии присяги государственного служащего, прокурора, должностного лица местного самоуправления, о присвоении, изменении и лишении ранга государственного служащего, о рангах дипломатических служащих, о трудовой деятельности кандидатов на должности членов Кабинета Министров Украины, члена Счетной палаты, члена Высшего совета правосудия, прокуроров, директора Украинского института книги.

Автор: 

ВР (2865) законопроєкт (1668) парламент (1948) трудова книжка (19)


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Топ коментарі
+5
Зегниды отменяют так милые нашему сердцу советские аусвайсы для рабов. Гниды...Теперь хозяин не сможет вручить сотруднику волчий билет с пометкой уволен за прогулы или за пьянку или еще чего там он захочет написать в таком необходимом для любого раба открепительном талоне. Теперь отношения между нанимателем и сотрудником будут строится исключительно на взаимном уважении и доверии или отсутствии такого, у кого как сложится. но в равных правах! Это отвратительно...
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02.09.2020 18:22
+4
Хорошо зегниды придумали с реестром имущественных прав
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02.09.2020 16:00
+2
зарплатню те ж будете з інтернету завантажувати: із сайту figa_z_makom_dlja_zebiliv.com
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02.09.2020 16:44
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Хорошо зегниды придумали с реестром имущественных прав
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02.09.2020 16:00 Відповісти
зарплатню те ж будете з інтернету завантажувати: із сайту figa_z_makom_dlja_zebiliv.com
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02.09.2020 16:44 Відповісти
Зегниды отменяют так милые нашему сердцу советские аусвайсы для рабов. Гниды...Теперь хозяин не сможет вручить сотруднику волчий билет с пометкой уволен за прогулы или за пьянку или еще чего там он захочет написать в таком необходимом для любого раба открепительном талоне. Теперь отношения между нанимателем и сотрудником будут строится исключительно на взаимном уважении и доверии или отсутствии такого, у кого как сложится. но в равных правах! Это отвратительно...
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02.09.2020 18:22 Відповісти
умник напиши что ты будешь делать когда твоя электронная трудовая книжка потеряется!!!
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02.09.2020 21:54 Відповісти
Це фізично не можливо.
Все що попадає в інтернет там залишається на вічно.
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02.09.2020 22:13 Відповісти
верующим лучше в церьковь!!
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02.09.2020 22:56 Відповісти
Враховуючи як ти боїшся технологій і наскільки ти далекий від них то тебе в церкві якраз очікують.
Рада одобрила закон об отмене трудовых книжек - Цензор.НЕТ 7211
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03.09.2020 00:34 Відповісти
я не боюсь технологий просто в отличии от тебя я знаю как данные технологии работают и что надо чтобы они работали как часы без сбоев! и поэтому я четко понимаю что Украина не в состояние на сегодня обеспечить бесперебойную работу таких технологий а следовательно все дырки будут затыкатся как обычно гражданами!! так что пропали данные вина не государства а гражданина потому что ЛОХ!!!
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03.09.2020 00:38 Відповісти
Как всегда -зеленый идиотизм. В огороде бузина-в Киеве дядька. При чем тут реестр об имущественных прав и паях к трудовому и пенсионному стажу? И голосуют же зеленые академики... А как стаж подтвердить до 2000 года, когда была введена идентификация в пенсионном фонде? Зеленая плесень судиться предлагает?
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02.09.2020 20:29 Відповісти
Я вірно зрозумів: якщо записи в трудовій не влаштовували працівника, то він міг "загубити" трудову книжку і почати нову, а тепер ця інформація збережеться навік?
Відповідно тепер треба домовитися з роботодавцем, щоб не вліпив туди якусь статтю.
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02.09.2020 21:26 Відповісти
ты лучше подумай что будешь делать если твоя электронная книга исчезнет вместе со всеми записями! куда побежишь?!!
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02.09.2020 21:56 Відповісти
Повторю:
Це фізично не можливо.
Все що попадає в інтернет там залишається на вічно.
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02.09.2020 22:13 Відповісти
да ты что!! можешь мне показать страницу YAHOO за январт 1998 года!!

и так к сведениью верующих все данные хранятся на носителях а носители иногда ламаются и если система сделано криво то при поломке носителей данные пропадают!!
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02.09.2020 22:56 Відповісти
Запросто.
Можу навіть із робочими посиланнями у вигляді звичайної html сторінки.
Рада одобрила закон об отмене трудовых книжек - Цензор.НЕТ 3067

І це в час зародження глобального інтернету. Коли і близько не було стільки крутих технологій... Тому зараз зберегти якийсь архів так що його фізично не можна буде знищити не знищивши весь інтернет простіше простого.
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03.09.2020 00:23 Відповісти
нету даты!
нету ссылки! скорее всего просто фотку где содрал!!
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03.09.2020 00:27 Відповісти
Ти запросив сторінку за 1998 рік, ти її получив, що ще не так? )))
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03.09.2020 03:49 Відповісти
ты отличаешь фото страницы от страницы? если не отличаешь то разговаривать не очем!!
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03.09.2020 08:43 Відповісти
Воно тупе. Я ж йому простим текстом написав про html. І що там де я взяв згенерований скрін будь-хто може подивитись "html" із діючими гіперпосиланнями, які будуть вести на інші сайти з того ж часу (або будь-якого обраного на шкалі), які також збережені .
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04.09.2020 12:28 Відповісти
ну да как я предпологал это фотка это не оригинал! так что провечное хранение не надо ля ля ля!! https://archive.is/mMF3E/77380c62afe6dd9757112fde64badf30fce49e28/scr.png
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03.09.2020 00:30 Відповісти
Який ж ти упоротий. А доказувати щось упоротому чи пояснювати немає змісту і так не признаєш що я правий.
"Можу навіть із робочими посиланнями у вигляді звичайної html сторінки." - ти читати не вмієш. Я би міг кинути посилання на архів, но ти ж скоріше за все не розберешся як він працює, а тому краще йди в церкву там все як ти привик.
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03.09.2020 00:39 Відповісти
ты не расказывай сказки что ты якобы можешь ты давай ссылку если конечно можешь! а мои сказки про то что я могу будут даже покруче твоих!!
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03.09.2020 00:40 Відповісти
А продумай, куда будешь бежать когда работодатель твою трудовую куда-то приткнет и не сможет найти? Судится можно, даже какую-то моральную может вытребовать получится, вот только никаких записей не будет.
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02.09.2020 23:58 Відповісти
да и такое может быть но как ты сам написал ты получишь компенсацию а вот если твои данные пропадут то ты болта лысого получишь!!
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03.09.2020 00:20 Відповісти
Ну ми ж якось живемо без трудових книжок )))) та й другі країни також, а ти застряв в СеСеСеРі...))
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03.09.2020 03:53 Відповісти
да,конечно,и часто тебе говорят,что ничего сделать не могут,потому что компьютер завис?часто тебе говорят,что интернет барахлит?часто от тебя кучу справок и копий требуют,сидящие за монитором люди?
один хрен будут трудовую требовать,только теперь еще и мозг вынесут в удлиннившихся очередях
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03.09.2020 04:13 Відповісти
Очень удобно для мусоров и бандюков. Отобрал из базы нужных людей, проверил сколько денег имеется, адресок пробил, где дети учатся (чтобы шантажировать) и можно грабить.
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03.09.2020 06:19 Відповісти
Ніхто не надасть 100%-ну гарантію захисту від вірусів і хакерів.
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03.09.2020 09:02 Відповісти
Я дам. Робиться одноразові сервера і все.
Для параноїків робиться штук 5 дублюючих серверів, теж одноразових, в різних обласних центрах. Їх навіть фізично тоді знищити не вийде. (Тут мала бути технічна частина і слова які ви не зрозумієте тому я їх і писати не буду)
Плюс можливість мати власну цифрову копію для повних параноїків.
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04.09.2020 12:40 Відповісти

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