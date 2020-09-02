Рада провалила законопроект о ликвидации 360 районных администраций

Верховная Рада отказалась принять законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно образования и ликвидации районных государственных администраций в связи с образованием (ликвидацией) районов".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №3975 в первом чтении проголосовали 223 народных депутата, после чего парламентарии 245 голосами отправили проект на подготовку к повторному рассмотрению.

При этом парламентский Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал принять законопроект в целом.

Согласно пояснительной записке, необходимость принятия законопроекта связана с решением Верховной Рады сократить количество районов, документ призван урегулировать вопросы формирования и функционирования органов государственной власти на новой территориальной основе.

Проектом документа предлагается отнести вопросы создания, реорганизации и ликвидации, а также наименования и переименования местных государственных администраций к полномочиям Кабинета министров, который в течении месяца должен утвердить соответствующий порядок, а в течение трех месяцев – начать реорганизацию и обеспечить непрерывность деятельности районных государственных администраций в связи с ликвидацией части районов.

Как сообщалось, в июле Верховная Рада приняла проект постановления "Об образовании и ликвидации районов", предусматривающий ликвидацию 490 существующих районов и создание 129 более крупных новых.