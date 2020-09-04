Мэр Днепрорудного и тепловики обратились к Раде по законопроекту №3800-1

Мэр города Днепрорудное Юрий Коробов и директор КП "Днепрорудненские тепловые сети" Наталья Трегуб написали письмо к народным депутатам Украины, в котором просят ускорить принятие законопроекта № 3800-1.

Копия письма есть в распоряжении БизнесЦензор.

В документе предлагается списать искусственные долги предприятий ТКЭ за потребленный газ. Это позволит городу нормально войти в отопительный сезон.

В письме в парламент указано, что значительные долги тепловиков перед НАК "Нафтогаз Украины" в очередной раз угрожают отопительному сезону. Предприятия ТКЭ Запорожской области не могут рассчитаться с поставщиком газа своевременно.

Причин несколько: это и экономически необоснованный тариф на тепловую энергию, и отсутствие компенсации разницы в тарифах из бюджета, и неплатежи населения. Тарифы на тепловую энергию не пересматриваются, а долги накапливаются.

КП "Днепрорудненские тепловые сети" и местные власти используют все возможные ресурсы на подготовку к отопительному сезону. Сейчас все средства, которые получает ТКЭ, сразу списываются на погашение долгов за газ, сформированные в предыдущие периоды, однако средств не хватает. Это все при том, что ТКЭ обслуживает и объекты социальной сферы - детские сады, школы-интернаты, другие учебные заведения, больницы, родильные дома, санатории и тому подобное.

По мнению директора КП "Днепрорудненские тепловые сети" Натальи Трегуб, чтобы избежать роста тарифов за отопление для населения, вопрос должен решаться на государственном уровне.

"Логическим путем разрешения кризиса на рынке газа будет все же списание долгов за газ по всей цепочке поставок газа. Такое решение не требует средств из государственного и местных бюджетов. При этом удастся удержать тариф для населения без резкого роста цены на отопление и газ", - говорится в сообщении.

Принятие законопроекта № 3800-1 позволит избежать коллапса на рынке природного газа, а также решить вопрос искусственной задолженности. Оно будет способствовать финансовому оздоровлению тепловой и газовой отраслей перед началом отопительного сезона.