Цены на золото растут на фоне обвала фондового рынка США

Стоимость золота в пятницу утром поднимается, поддерживает котировки недавняя волатильность американских фондовых бирж, свидетельствуют данные торгов.

Об этом со ссылкой на Прайм сообщает БизнесЦензор.

Утром декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,37%, или на 7,1 доллара — до 1944,9 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,1% — до 26,902 доллара за унцию.

В четверг основные фондовые биржи США упали на 3-5%, при этом акции Apple, чья капитализация составляет более 2 триллионов долларов, подешевели на 8%.

Волатильность фондовых бирж поддерживает спрос на золото, которое традиционно выступает более надежным активом. При этом резкое падение рынков аналитики объясняют лишь коррекционной динамикой, которая следует после рекордного роста индексов и перед трехдневными выходными в США.

"Сейчас есть некоторая склонность к надежности для золота, поскольку фондовые рынки упали", — рассказал аналитик ED&F Man Capital Markets Эдвард Мейр.

Трейдеры теперь обращают свое внимание на важную статистику из США, которая будет опубликована позднее в ходе торгов. Как прогнозируют аналитики, безработица в стране в августе опустилась до 9,8% с 10,2% в июле, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны выросло на 1,4 миллиона после роста на 1,7 миллиона месяцем ранее.