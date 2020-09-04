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Ryanair привлекл 400 миллионов евро от размещения акций

Ryanair привлекл 400 миллионов евро от размещения акций

Ирландская Ryanair Holdings Plc, крупнейшая в Европе бюджетная авиакомпания, в пятницу привлекла 400 млн евро от размещения акций.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Авиаперевозчик продал 35,2 млн бумаг по цене 11,35 евро, то есть с дисконтом в 2,7% к котировкам на закрытие рынка в четверг (11,66 евро).

Ryanair вечером в четверг объявила о намерении разместить допэмиссию для укрепления своей финансовой позиции. В сообщении говорилось, что она планирует привлечь около 400 млн евро в рамках процедуры ускоренного букбилдинга. При этом акции могут купить как существующие акционеры компании, так и новые институциональные инвесторы.

Котировки акций Ryanair в ходе торгов в пятницу выросли на 3,4% - до 12,06 евро. Капитализация авиаперевозчика с начала текущего года сократилась почти на 18%.

авіасполучення (2494) лоукост (278) Ryanair (341)


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