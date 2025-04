Украина освободила ряд китайских компаний от пошлин на импорт труб

Межведомственная комиссия по международной торговле освободила ряд китайских компаний от антидемпинговых пошлин в размере 51,52% в отношении импорта в Украину стальных бесшовных горячедеформированных труб из-за принятия ими добровольных ценовых обязательств.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Соответствующие изменения комиссия внесла 2 сентября в свое решение о введении окончательных антидемпинговых пошлин в размере 51,52% в отношении импорта в Украину стальных бесшовных горячедеформированных труб из Китая от 22 мая 2020 года.

При этом уточняется, что предложенные рядом китайских экспортеров добровольные ценовые обязательства о прекращении демпингового импорта были признаны удовлетворяющими требованиям ст. 15 закона "О защите национального товаропроизводителя от демпингового импорта", а предложения других компаний были отклонены.

Так, МКМТ освободила от взимания антидемпинговых пошлин, установив нулевую ставку, компании Tianjin Pipe Corporation (Tianjin Pipe Manufacturing Co., Ltd., Tianjin Pipe International Economic & Trading Corporation, Tianjin Pipe Steel Trading Co., Ltd.) (№ 396, Джинтанг Роуд, район Дунлу, Тяньцзинь, Китай , 300301) (No.396, Jintang Road, Dongli District, Tianjin, China, 300301) - на трубы бурильные по коду 7304 23 00 00, на стальные бесшовные горячекатаные (горячедеформированные) трубы наружным диаметром более 473 мм, классифицируемых по кодам 7304 19, 7304 29, 7304 39, 7304 59; на трубы обсадные и насосно-компрессорные, классифицируемых по коду 7304 29 (кроме обсадных труб исключительно внешним диаметром 339,72 мм по коду 7304 29 30 00, обсадных труб исключительно внешним диаметром 473,08 мм по коду 7304 29 90 00).

Кроме того, освобождены от взимания пошлин трубы бурильные по коду 7304 23 00 00 производства DP-Master Manufacturing Co., Ltd. (Shen`gang Industry, Jiangyin, Jiangsu, China, 214443) и Shanxi Fenglei Drilling Tools Co., Ltd. (No.188, Fenglei Street, Houma, Shanxi Pro, 043013, P. R. China).

Вместе с тем отклонены обязательства китайских компаний (и при поставках их продукции будут взиматься пошлины) Hubei Xinyegang Steel Co., Ltd. (NO. 316 Huangshi Avenue, Huangshi, Hubei, China; 316 Гуангши Авеню, Гуангши, Хубэй, Китай) и Jingjiang Special Steel Co., Ltd. (21 Xingang Avenue, Jingjiang Economic Development Zone, 21 Синьганг Авеню, зона экономического развития Цзинцзян).

Решение комиссии вступает в силу со дня опубликования данного уведомления.

МКМТ 22 мая 2020 года приняла решение о введении окончательных антидемпинговых пошлин в размере 51,52% в отношении импорта в Украину стальных бесшовных горячедеформированных труб из Китая. Тогда отмечалось, что только для двух групп компаний устанавливалась нулевая пошлина на отдельные узкие товарные группы, которые либо вообще не производятся в Украине, либо имеют очень незначительные объемы производства.

Антидемпинговое расследование было возбуждено МКМТ по жалобе национального производителя труб "Интерпайп Нико тьюб" (Никополь Днепропетровской обл.).

Как поясняло ранее Минэкономики, национальный производитель обратился в МЭРТ с жалобой, утверждая, что в 2015-2018 годах цены импорта стальных бесшовных горячедеформированных труб из КНР были ниже цен на подобный товар отечественного производителя, а в 2018 году - ниже себестоимости товара отечественного производителя. По его данным, рост импорта стальных бесшовных горячедеформированных труб из Китая по итогам 2018 года составил 356% по сравнению с 2015 годом.

"Комиссия установила, что национальный производитель привел достаточно доказательств, на основании которых можно считать, что импорт в Украину стальных бесшовных горячедеформированных труб происхождением из КНР мог осуществляться по демпинговым ценам", – констатировало МЭРТ.

"Интерпайп Нико Тьюб" – один из крупнейших производителей бесшовных труб для нефтегазовой отрасли, труб специального назначения для машиностроения и энергетической отрасли, а также труб общего назначения для применения в других промышленных областях. Производственная мощность предприятия - более 600 тыс. тонн труб в год.

"Интерпайп" – украинская промышленная компания Виктора Пинчука, производитель бесшовных труб и ж/д колес. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В "Интерпайпе" работают 11 тыс. сотрудников.