Украина открыла посольство в Албании

Украина открыла свое посольство в Албании, его возглавил Владимир Шкуров.

Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины, 1 сентября Шкуров вручил верительные грамоты президенту Албании Илиру Мете, передает БизнесЦензор.

"Открытие посольства является историческим событием как для Украины, так и для Албании, что позволит реализовать в полной мере потенциал наших двусторонних отношений", – отметил посол.

Стороны обсудили взаимодействие в международных организациях, развитие политического диалога, туризма, усиление экономического сотрудничества и межчеловеческих контактов.

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По данным МИД, дипломатические отношения между Украиной и Албанией были установлены 13 января 1993 года.

2 июля 2020 года новый временный поверенный в делах Албании в Украине Фатион Пени вручил дипломатическую ноту албанской стороны об открытии дипломатического представительства Албании в Украине.

По данным Государственной службы статистики Украины, за 9 месяцев 2019 года совокупный объем внешнеторгового оборота (товары и услуги) с Албанией составил почти $22 млн и увеличился по сравнению с 9 месяцами 2018 года на 15,8%. В частности, экспорт составил около $19,8 млн, а импорт – $2,2 млн. Положительное для Украины сальдо составило $17,6 млн.