Австралия продлила санкции против РФ за Украину

Австралия продлила санкции против России на следующие три года или до выполнения Россией своих обязательств по Минским договоренностям, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Слова министра цитирует Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Австралия продлила санкции против РФ на следующие три года или до выполнения Россией своих обязательств по Минским договоренностям. Об этом мы получили официальную коммуникацию от правительства Австралии. Решение является окончательным. Австралия обновила санкционный список, и сегодня он насчитывает 37 компаний и 101 лицо", - Кулеба.

Кулеба поблагодарил главу МИД Австралии и правительство этой страны за последовательную и решительную поддержку Украины в борьбе с агрессией РФ.