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Новини
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ДТЭК стал крупнейшим плательщиком аренды за государственное имущество

ДТЭК стал крупнейшим плательщиком аренды за государственное имущество

По итогам 2018-2019 годов компания ДТЭК Рината Ахметова уплатила в госбюджет 400 млн грн за аренду государственного имущества.

Об этом говорится в комментарии ДТЭК, передает БизнесЦензор.

В ДТЭК подчеркнули, что являются крупнейшим плательщиком аренды государственного имущества в стране и за 2018−2019 годы заплатили в госбюджет порядка 400 млн грн.

В компании также прокомментировали информацию о возникшей в текущем году задолженности за аренду шахт "Добропольеуголь".

ДТЭК подчеркнул, что всегда своевременно и в полном объеме уплачивает все предусмотренные арендными договорами платежи, однако в марте задержка связана с кризисом и вынужденным четырехмесячным простоем шахт.

В компании добавили, что на данный момент находятся в диалоге с Фондом госимущества по урегулированию платежей.

Напомним, "Добропольеуголь" – один из крупнейших в Украине производителей угля газовой группы. С конца марта по середину июля 2020 предприятие находилось в вынужденном простое из-за падения спроса на энергетический уголь со стороны тепловых электростанций.

Как сообщалось, 2 сентября Кабинет министров по инициативе Фонда государственного имущества правительство создал рабочую группу, которая в ближайшее время должна определить модель создания вертикально-интегрированной компании на базе госшахт и "Центрэнерго". В состав такой вертикально-интегрированной компании по инициативе Кабмина могут войти государственные шахты "Добропольеуголь", которые на данный момент арендует компания ДТЭК.

По оценкам правительства, такой шаг будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности "Центрэнерго", приватизация которой запланирована на 2021 год. Также это решение позволит реструктуризировать угольную отрасль и обеспечить гарантированный сбыт угля.

Ранее идею объединения "Центрэнерго" с госшахтами озвучивали глава комитета Верховной рады по энергетике Андрей Герус и руководитель "Центрэнерго" Александр Корчинский.

Автор: 

оренда (384) Ахметов Рінат (1610) ДТЕК (1359) Новини компаній (3348)


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все портки государству отдали!))))
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04.09.2020 14:07 Відповісти
Гудок атєц радной.
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04.09.2020 14:17 Відповісти
13 миллионов евро за аренду шахт,за год,богатыми стали.Поммотрим что при шмыгле насчитают.
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04.09.2020 15:19 Відповісти
Если сам себя не похвалишь, ни кто не похвалит.
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04.09.2020 15:23 Відповісти
Вчера писали,что полгода не платит за аренду шахт и уже должен больше 100 млн.И ещё хочет эти шахты вернуть-мол не рентабельны и сами думайте,что с ними делать.
Но всё равно он молодец - крупнейший налогоплательщик.
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04.09.2020 15:48 Відповісти
Ханство пролетит
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04.09.2020 15:48 Відповісти
Просто читаем другие источники и делаем выводы...
Например: https://www.ukrrudprom.ua/news/Rinat_Ahmetov_polgoda_ne_platit_gosudarstvu_za_arendu_shaht_Dobr.html
https://novosti.dn.ua/news/304433-u-akhmetova-predlagayut-shmygalyu-sozdat-edynyy-kompleks-s-pyatyu-shakhtamy-dtehk
https://112.ua/mnenie/pchelinye-ukusy-komu-budet-bolno-ot-resheniya-kabmina-zapretit-ispolzovanie-gaza-na-tec-540025.html
Выводы делайте сами
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04.09.2020 19:26 Відповісти
...что еще раз доказывает - не строили они свой бизнес с нуля, они просто украли готовый бизнес у народа Украины...и где президент, премьер? отож... пригло время разобраться...
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05.09.2020 05:45 Відповісти

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