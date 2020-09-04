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Рада одобрила введение ответственности для водителей электросамокатов

Рада одобрила введение ответственности для водителей электросамокатов

Верховная Рада приняла за основу проект закона о внесении изменений в законодательство с целью урегулирования ответственности пользователей персонального легкого электротранспорта.

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №3023 в первом чтении проголосовали 268 народных депутатов.

Документом предлагается внести изменения в закон "О дорожном движении" и Кодекс об административных правонарушениях, предусмотрев новую категорию участников дорожного движения – пользователей персонального легкого электротранспорта, установить их правовой статус, основные права и обязанности.

В частности, к пользователям персонального легкого электротранспорта предлагается отнести лиц, которые передвигаются с использованием одно-, двух- или триколесного механического транспортного средства, приводимого в движение с помощью электродвигателя (электрические скутеры, cигвеи, гироборды, гироскутеры и т.д.), кроме инвалидных колясок и велосипедов, оборудованных электродвигателями.

При этом в части ответственности пользователей электротранспорта за нарушение правил движения их предлагается фактически приравнять к велосипедистам, дополнив ч. 2 ст. 127 "Нарушение правил дорожного движения пешеходами, велосипедистами и лицами, которые управляют гужевым транспортом, и погонщиками животных" КоАП.

В то же время Главное экспертное управление Верховной Рады отмечает, что проектом закона в нынешней редакции к легкому электротранспорту будут относиться как электроскейт или гироборд весом менее 7 кг и средней скоростью до 15 км/ч, так и электрические скутеры весом до 300 кг, которые могут набирать скорость до 150 км/ч.

"Очевидно, что возможный вред здоровью, жизни, имуществу граждан в случае нарушения лицами, пользующимися, например, гиробордом или скутером, будет разным. Поэтому нельзя устанавливать одинаковую ответственность для пользователей различных видов легкого электротранспорта и, фактически, приравнивать их к велосипедистам или погонщиков животных", – указывают эксперты.

Кроме того, в выводах управления отмечается, что размер штрафа в санкции ч. 2 ст. 127 КУоАП сейчас составляет только 5 необлагаемых минимумов доходов граждан (85 грн), чего недостаточно даже для ответственности за нарушение правил дорожного движения велосипедистами.

Автор: 

ВР (2865) законопроєкт (1668) ПДР (114) велосипедисти (16)


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Топ коментарі
+7
А водительское удостоверение на ролики?
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04.09.2020 15:44
+5
а налог на самокаты?
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04.09.2020 14:46
+2
По тротуарах стало страшно ходить. Тротуар для пешеходов, а не дебилов на гироскутерах и электросамокатах которые способны разгоняться свыше 50 км в час. Они должны стать полноценными участниками дорожного движения, а за езду на тротуарах нужно вводить штрафы.
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05.09.2020 00:28
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а налог на самокаты?
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04.09.2020 14:46 Відповісти
А водительское удостоверение на ролики?
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04.09.2020 15:44 Відповісти
Это да. Самокаты - самые большие разрушители дорог. Ату их!
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05.09.2020 08:35 Відповісти
Помню, когда-то на улицах появились скутера. Поначалу их было мало, и, хоть они и не соблюдали никаких правил, беспокойства доставляли мало.
А вот когда их стало до хрена, когда начали массово гибнуть молодые люди на этих скутерах, их заставили приобретать права на вождение.
И правильно сделали, мы ж не Индия, где нет никаких правил.
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04.09.2020 16:36 Відповісти
Скутеристы начали мешать фраерам на машинах гонять по улицах вот с чем это связано, а не с авариями. Заметь, как только ввели ограничения на мопеды, тема резко захлопнулась и сразу же перестали рвать пасть на предмет их "аварийности". А до того все беспрестанно только и гавкали на эту тему, обсасывая каждый случай!
Прям как сейчас на тему педофилии!
Может педофилов тоже нужно обязать получать "права" на жертву чтоб "озабоченные" съехали с темы?...
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04.09.2020 18:31 Відповісти
Главное в законопроекте - приравнивание самокатчиков и прочих - к велосипедистам (что, очевидно, правильно!). Но главное - выводы и следствия из этого. См. ниже.

Читаем определение тротуара в ПДР. Посылаем все сегвеистов, самокатчиков, гирбоардистов - на проезжую часть, ездить по обочинам, как предусмотрено ПДР.

Результат: кардинальное сокращение количества желающих пользоваться самокатом, гирбоардом и т.д. - просто ввиду опасения за свою жизнь. Потому что на проезжей части ездят ещё более безголовые сограждане - задавят ни за грош.

Но, как все понимают, в нашей действительности большинство велосипедистов гасают по тротуару, подвергая пешеходов опасности травм, ушибов и материальному ущербу (одежда, сумки и т.д.).
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04.09.2020 20:54 Відповісти
реально задрали эти на электросамокатах (любых) на тротуарах. Особенно когда идешь с детьми
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04.09.2020 22:24 Відповісти
Люди вообще задрали. Идёшь куда-то, а они тут как тут...
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04.09.2020 23:15 Відповісти
По тротуарах стало страшно ходить. Тротуар для пешеходов, а не дебилов на гироскутерах и электросамокатах которые способны разгоняться свыше 50 км в час. Они должны стать полноценными участниками дорожного движения, а за езду на тротуарах нужно вводить штрафы.
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05.09.2020 00:28 Відповісти
Ну когда уже введут ответственность для водителей резиновых шлепок?А то задрали уже шлепать по тротуарам.
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05.09.2020 09:59 Відповісти

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