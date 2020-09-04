Рада одобрила введение ответственности для водителей электросамокатов
Верховная Рада приняла за основу проект закона о внесении изменений в законодательство с целью урегулирования ответственности пользователей персонального легкого электротранспорта.
Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №3023 в первом чтении проголосовали 268 народных депутатов.
Документом предлагается внести изменения в закон "О дорожном движении" и Кодекс об административных правонарушениях, предусмотрев новую категорию участников дорожного движения – пользователей персонального легкого электротранспорта, установить их правовой статус, основные права и обязанности.
В частности, к пользователям персонального легкого электротранспорта предлагается отнести лиц, которые передвигаются с использованием одно-, двух- или триколесного механического транспортного средства, приводимого в движение с помощью электродвигателя (электрические скутеры, cигвеи, гироборды, гироскутеры и т.д.), кроме инвалидных колясок и велосипедов, оборудованных электродвигателями.
При этом в части ответственности пользователей электротранспорта за нарушение правил движения их предлагается фактически приравнять к велосипедистам, дополнив ч. 2 ст. 127 "Нарушение правил дорожного движения пешеходами, велосипедистами и лицами, которые управляют гужевым транспортом, и погонщиками животных" КоАП.
В то же время Главное экспертное управление Верховной Рады отмечает, что проектом закона в нынешней редакции к легкому электротранспорту будут относиться как электроскейт или гироборд весом менее 7 кг и средней скоростью до 15 км/ч, так и электрические скутеры весом до 300 кг, которые могут набирать скорость до 150 км/ч.
"Очевидно, что возможный вред здоровью, жизни, имуществу граждан в случае нарушения лицами, пользующимися, например, гиробордом или скутером, будет разным. Поэтому нельзя устанавливать одинаковую ответственность для пользователей различных видов легкого электротранспорта и, фактически, приравнивать их к велосипедистам или погонщиков животных", – указывают эксперты.
Кроме того, в выводах управления отмечается, что размер штрафа в санкции ч. 2 ст. 127 КУоАП сейчас составляет только 5 необлагаемых минимумов доходов граждан (85 грн), чего недостаточно даже для ответственности за нарушение правил дорожного движения велосипедистами.
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А вот когда их стало до хрена, когда начали массово гибнуть молодые люди на этих скутерах, их заставили приобретать права на вождение.
И правильно сделали, мы ж не Индия, где нет никаких правил.
Прям как сейчас на тему педофилии!
Может педофилов тоже нужно обязать получать "права" на жертву чтоб "озабоченные" съехали с темы?...
Читаем определение тротуара в ПДР. Посылаем все сегвеистов, самокатчиков, гирбоардистов - на проезжую часть, ездить по обочинам, как предусмотрено ПДР.
Результат: кардинальное сокращение количества желающих пользоваться самокатом, гирбоардом и т.д. - просто ввиду опасения за свою жизнь. Потому что на проезжей части ездят ещё более безголовые сограждане - задавят ни за грош.
Но, как все понимают, в нашей действительности большинство велосипедистов гасают по тротуару, подвергая пешеходов опасности травм, ушибов и материальному ущербу (одежда, сумки и т.д.).