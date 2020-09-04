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СБУ раскрыла схему на львовской таможне по ввозу автомобилей

СБУ раскрыла схему на львовской таможне по ввозу автомобилей

Во Львовской области Служба безопасности Украины разоблачила и блокировала деятельность группы должностных лиц таможни, которые организовали коррупционную схему ввоза автомобилей.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает БизнесЦензор.

Организовали сделку несколько служащих таможенного поста "Городок" Галицкой таможни совместно с представителями таможенно-брокерских структур.

СБУ задокументировала противоправную деятельность таможенников в течение нескольких месяцев 2020 года. В частности, зафиксирован факт получения злоумышленниками взятки в размере 410 тысяч гривен. За эту сумму работники таможни фальсифицировали оформления импортируемой продукции. Они отразили в документации ввоз в Украину партии грузовых автомобилей под видом агрегатных частей.

По предварительным данным, противоправная деятельность таможенников нанесла ущерб государству почти в 94 миллиона гривен.

Во время проведения 19-ти обысков в служебных помещениях и по месту жительства организатора и фигурантов производства правоохранители обнаружили документацию и большие суммы средств в валюте, подсчет которых продолжается.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог), ч. 3 ст. 27 (соучастие в преступлении), ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков), таможеннику-организатору группы сообщено о подозрении, готовятся подозрения другим установленным фигурантам дела.

Дополнительно устанавливается причастность других должностных лиц таможенного поста и представителей таможенно-брокерских структур к коррупционной деятельности.СБУ раскрыла схему на львовской таможне по ввозу автомобилей 01
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