Рада разблокировала подписание закона о ценах на электроэнергию для ОСМД

Верховная Рада отклонила два проекта постановлений об отмене принятия во втором чтении изменений в Заключительные и переходные положения закона "О рынке электрической энергии" относительно поставок электрической энергии для обеспечения функционирования общего имущества многоквартирного жилого дома".

Как передает БизнесЦензор, соответствующий проект постановления нардепа Алексея Кучеренко №2098-П поддержали всего 55 депутатов, аналогичный проект №2098-П1 Виктории Гриб набрал столько же голосов.

Как сообщалось соответствующий законопроект парламент принял во втором чтении 1 сентября.

Согласно пояснительной записке, законопроект направлен на ликвидацию правовой коллизии по поставкам электроэнергии для ОСМД. Она заключается в том, что согласно действующему законодательству, электричество для ОСМД (обеспечения освещения, работы лифтов и тому подобное) не подпадает под определение "бытовой потребитель". Для решения этого вопроса законом устанавливается, что электроэнергия для обеспечения работы ОСМД поставляется по тем же ценам, что и для нужд населения.

Кроме того, ко второму чтению в закон была внесена поправка, которой Верховная Рада обязала производителей электроэнергии раскрывать Национальной комиссии госрегулирования рынков энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) условия двухсторонних договоров по продаже электроэнергии, если они заключены между входящими в состав одного вертикально интегрированного холдинга или аффилированными компаниями. При этом НКРЭКУ предоставляется право ограничивать такие сделки.