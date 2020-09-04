Рада одобрила создание Аграрного реестра

Верховная Рада приняла за основу проект изменений в закон "О государственной поддержке сельского хозяйства" относительно функционирования Государственного аграрного реестра и усовершенствования государственной поддержки производителей сельскохозяйственной продукции".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №3295 в первом чтении проголосовал 271 народный депутат.

В пояснительной записке к документу, целью принятия законопроекта указано "совершенствование функционирования системы государственной поддержки сельского хозяйства, устранение административных преград и расходов для сельскохозяйственных товаропроизводителей при получении государственной помощи".

Для этого в нем, в частности, предлагается предусмотреть создание Государственного аграрного реестра как государственной автоматизированной информационной системы сбора, учета, накопления, обработки и предоставления информации о производителях сельскохозяйственной продукции, а также определить принципы государственной поддержки сельского хозяйства.

Кроме этого, из закона исключаются положения о государственной аграрной интервенции, государственном регулировании цен отдельных видов сельскохозяйственной продукции, государственных залоговых закупках зерна.

Также законопроектом уточняются виды государственной помощи сельхозпроизводителям.

При этом предложено установить, что "по каждому виду государственной поддержки производитель сельскохозяйственной продукции не может получить государственную помощь в сумме больше, чем 50 млн грн на одного... производителя в год с учетом связанных с ним лиц".