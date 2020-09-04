Россия запретила транзит животных из Украины

Россельхознадзор с 4 сентября запретил транзит по территории РФ скота и птицы, а также некоторых видов продукции животноводства из Украины.

Об этом сообщается в материалах российского ведомства, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.

В ведомстве заявили, что эта мера принята "с целью снижения рисков распространения африканской чумы свиней, высокопатогенного гриппа птиц, губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота во время транспортировки живых животных и продукции, следующих транзитом через территорию РФ".

Россельхознадзор утверждает, что не раз направлял в Украину запросы о мерах, принимаемых по предупреждению этих заболеваний, однако ответа не было. При этом якобы были зафиксированы случаи нарушений на границе при транзите живых животных.

Российское ведомство уточнило, что ограничения касаются транзита крупного и мелкого рогатого скота, свиней, сельскохозяйственных птиц, животноводческой продукции, несущей риск распространения названный заболеваний.

По данным Россельхознадзора, в первом полугодии этого года из Украины транзитом через РФ прошло 28 тыс. тонн животноводческой продукции.