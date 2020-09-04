Строительно-монтажные работы подорожали с начала года на 1,4%, – Госстат

Цены на строительно-монтажные работы в Украине в январе-июле 2020 года возросли на 1,4% по сравнению с январем-июлем 2019 года.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

С начала года цены увеличились в жилом строительстве, а также в сегменте инженерных сооружений, при этом снизились в строительстве нежилых зданий. Так, в жилом строительстве рост составил 4%, инженерном – 0,7%, тогда как падение в нежилом – 0,3%.

В июле 2020 года к июлю 2019 года стоимость стройработ в жилом строительстве возросла на 3,8%, в нежилом – на 0,1%, в инженерном – на 2,7%.

Кроме того, Госстат сообщил, что в июле по сравнению с июнем стоимость работ по строительству жилых зданий сократилась на 0,6%, нежилых зданий – на 0,8%, инженерных сооружений – на 0,9%.

В 2019 году цены на стройработы в Украине возросли на 6% по сравнению с предыдущим годом, тогда как в 2018 году – на 23%.

Показатели приведены без учета аннексированной территории Крыма и Севастополя, а также части оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, отмечает Госстат.