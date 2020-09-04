Минцифры разрабатывает виртуальную свободную экономическую зону для IT-компаний

Министерство цифровой трансформации Украины разрабатывает виртуальную свободную экономическую зону для IT-компаний со специальным налоговым, финансовым и правовым режимом - "Дия.City"; запустить данный проект хочет уже к началу 2021 года.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время брифинга, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Это реестр, цифровая книга, где компания регистрируется. Это новые условия для компаний, для того, чтобы были прозрачные отношения: компании официально нанимают людей, прозрачно платят налоги, а правоохранительные органы не мешают работать. Мы работаем над этим проектом уже полгода с финансовым комитетом, нас все поддерживают. Много вопросов есть, мы дискутируем с Минфином, но самое главное - есть четкая позиция президента, чтобы были созданы лучшие условия. А лучшие условия будут, если налоги будут 5% и налог на выведенный капитал - 10%. Мы не будем спешить, но я очень надеюсь, что в новом году этот проект уже заработает. И это рекордно быстро!", - рассказал о проекте вице-премьер - сказал Федоров.

По его словам, "Дия.City" не будет привязана к какой-либо территории, эта зона будет работать по всей стране.

Говоря о разработке проекта, заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков рассказал, что министерство намерено подать в Верховную Раду пакет из четырех законопроектов. Первый из законопроектов, по его словам, непосредственно о "Дие.City": как она будет работать, как она будет принимать резидентов, какие критерии будут.

"Одним из критериев будет, чтобы средняя зарплата была где-то примерно 1,2 тыс. евро. Будут и другие критерии. Там также будут прописаны условия администрирования компаниями и тому подобное", - добавил Борняков.

Второй законопроект, как отметил Борняков, это изменения в налоговый кодекс. Третий - "маски-шоу стоп".

"Мы хотим сделать так, чтобы правоохранительные органы имели возможность заходить, привлекать технику, иметь цифровую копию, но не полностью останавливать деятельность компании", - сказал замминистра.

Четвертый - изменения в трудовое законодательство.

"Мы живем еще по застарелому советскому кодексу. Современные IT-компании не могут по нему работать. Ты по нему не можешь отправить человека в более чем 60-дневную командировку", - подчеркнул он.

"Это не только история про деньги. "Дия.Сити" - это история про город свободы, город мечты город будущего, гражданином которого сможет стать представитель креативного класса со всего мира. Наша идея, чтобы сюда могли приехать лучшие люди со всего мира и в коллаборации друг с другом делать лучшие продукты, которыми будет гордиться Украина", - пояснил советник вице-премьер-министра, министра цифровой трансформации Украины Денис Алейников.