За период карантина выплачено 7,5 миллиарда пособия по безработице

В течение карантина, с 12 марта 2020 года, выплачено 7,5 млрд грн пособия по безработице.

Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко в эфире одного из телеканалов, передает БизнесЦензор.

По словам Петрашко, регистрация для безработных была максимально упрощена, и сейчас при максимально либеральном подходе цифра количества зарегистрированных в центрах занятости остановилась.

"Чтобы предприятия не увольняли людей, мы ввели программу так называемой частичной безработицы, которой воспользовалось около 240 субъектов. Тем самым нам удалось сохранить рабочие места для 380 тыс. работников, которые не пошли на биржу труда, а воспользовались в пиковые времена этой программой", - отметил Петрашко.

Так, по состоянию на 3 сентября по программе частичной безработице выплачено 2,3 млрд грн. Финансирование осуществляется каждые 10 дней.

В течение карантина, то есть с 12 марта 2020 года и до сих пор, выплачено 7,5 млрд грн пособия по безработице. Задолженность по выплате пособия по безработице отсутствует.