Минобразования повторно попросит 3 миллиарда на средства защиты для учителей

Министерство образования и науки Украины подало повторный запрос на выделение средств из Фонда борьбы с распространением коронавируса для закупки средств защиты для школ.

Об этом сообщил и.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минобразования.

"Мы повторно подготовили запрос, поскольку по первому Министерство финансов нам дало отказ по финансированию старых секвестров программ. На этот раз мы сделали запрос исключительно на средства дезинфекции и средства индивидуальной защиты в размере 3 млрд гривен", – сказал Шкарлет.

В то же время министр анонсировал проверки соблюдения противоэпидемических мер в школах с 7 сентября.

"Есть поручение премьер-министра по селекторного совещания по случайной проверке с понедельника по каждой области. Есть поручение Минобразования, Министерству развития общин и территорий и Госпродпотребслужбы по организации случайной проверки состояния, в котором находятся учебные заведения, для того, чтобы иметь полную картину, каким образом сегодня обеспечивается безопасность детей и учителей", – сказал Шкарлет.

Читайте также: Кабмин назначил главой Министерства образования бывшего депутата от Партии регионов

Как сообщалось, ранее и.о. министра образования Сергей Шкарлет заявил, что Министерство образования и науки не получило никаких средств из Фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 для обеспечения учителей средствами индивидуальной защиты, хотя просило выделить на эти цели 2 млрд грн.

"Фонд COVID сегодня пуст, там нет ни копейки", – сказал Шкарлет, отвечая на вопрос, сколько денег выделено из Фонда борьбы с COVID-19 именно на безопасность педагогов.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что средства индивидуальной защиты для учителей должны закупить местные власти.

Напомним, по данным Минфина, Кабмин распределил все 66 млрд грн средств Фонда борьбы с COVID-19 еще в конце июля.

В том числе 16 млрд грн выделено для системы здравоохранения, 7 млрд грн – для финансирования фонда по безработице. Еще 1,2 млрд выделено Минсоцполитики для физических лиц предпринимателей, которые не могут работать из-за карантина и имеют детей в возрасте до 10 лет. Также 2,5 млрд направлено на доплаты военнослужащим, полицейским и соответствующим категориям, которые обеспечивают жизнедеятельность населения.

Кроме того, 35 млрд грн Кабмин направил на реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог.