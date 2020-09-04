Власти Тернополя отказались выполнять решение об ужесточении карантина

Городской голова Тернополя Сергей Надал заявляет, что Тернополь на следующей неделе будет жить и работать в обычном режиме, соблюдая противоэпидемические ограничения, несмотря на принятое решение Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций отнести Тернополь к "красной зоне" эпидемической опасности, предусматривающей строгие карантинные меры.

Об этом Надал написал в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Тернополь на следующей неделе будет жить и работать в обычном режиме, соблюдая противоэпидемические ограничений. Мы не допустим транспортной и экономической блокады нашего города. Не позволим правительству любителей и экспериментаторов парализовать жизнь двухсоттысячного города", – написал Надал.

По его словам, на сегодня в городе действует решение сессии Тернопольского городского совета, которым признано незаконным постановление правительства, на основании которого Тернополь ранее уже вносили в "красную зону".

"Согласно этому решению: общественный транспорт продолжает работать в режиме спецрейсов, город полностью обеспечивает возможность детей учиться в школах и ходить в садики, предприниматели работают на территории города с соблюдением противоэпидемических требований", – отметил Надал

По его словам, горсовет также обратился в полицию с просьбой и рекомендацией не составлять протоколов в отношении предпринимателей "на основании незаконного постановления правительства".

"Согласно недавнему решению Конституционного суда, Кабмин не имеет права устанавливать карантин, ограничивающий конституционные права и свободы человека и гражданина", –подчеркнул мэр.

При этом он обратился к жителям Тернополя с просьбой соблюдать меры безопасности, "в частности, ношение маски в помещениях, использование антисептиков, соблюдение социальной дистанции".

Как сообщалось, по решению Комиссии ТЭБ и ЧС с понедельника,7 сентября, установлено новое эпидемическое зонирование. В "красную" карантинную зону в том числе вошли Ивано-Франковск, Коломыя, Измаил, Тернополь, Бережаны, Чертков и Черновцы.