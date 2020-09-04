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Нацбанк сократил покупку валюты на межбанке в 6 раз

Нацбанк сократил покупку валюты на межбанке в 6 раз

Национальный банк Украины (НБУ) на неделе с 31 августа по 4 сентября купил на межбанковском валютном рынке $11,5 млн, что в 5,9 раза меньше, чем неделей ранее ($68 млн).

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Все интервенции по покупке валюты проходили по единому курсу. При этом НБУ не продавал валюту.

В целом с начала года Нацбанк приобрел в резервы $4,49 млрд, а продал – $3,29 млрд.

Как сообщалось, на неделе с 25 по 28 августа Нацбанк купил на межбанковском валютном рынке $68 млн.

Неделей ранее с 17 по 21 августа НБУ купил на межбанковском валютном рынке $129,5 млн, а с 10 по 14 августа – $223 млн.

Автор: 

валюта (2164) курс (1494) Міжбанк (328) НБУ (9267)


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Можно предположить, что сократилось поступление валюты в страну и спрос на товары в аналогичной пропорции.
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05.09.2020 13:40 Відповісти
Папір на для друкування гривні закінчується???
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06.09.2020 09:27 Відповісти
А чего так, инвестняня обосралась?
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06.09.2020 21:38 Відповісти

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