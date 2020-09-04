Запасы угля на складах превышают прошлогодние в 3 раза, – Минэнерго
Украина имеет достаточные запасы энергоресурсов для прохождения осенне-зимнего периода.
Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики, передает БизнесЦензор.
Запасы топлива составляют:
- угля на складах - 3 млн тонн, что на 2,15 млн тонн больше соответствующего периода прошлого года (359%);
- мазута - 46,6 тыс. тонн, что на 14,2 тыс. тонн больше, чем было в прошлом году (144%).
- газа в подземных хранилищах - 25 6 млрд кубометров, что составляет 139% против соответствующего периода прошлого года.
В конце июля началась подготовка к осенне-зимнему сезону. Как отмечала и.о. министра энергетики Ольга Буславец, Украина входит в отопительного сезона со стабильно высокими запасами топлива.
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