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Запасы угля на складах превышают прошлогодние в 3 раза, – Минэнерго

Запасы угля на складах превышают прошлогодние в 3 раза, – Минэнерго

Украина имеет достаточные запасы энергоресурсов для прохождения осенне-зимнего периода.

Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики, передает БизнесЦензор

Запасы топлива составляют:

  • угля на складах - 3 млн тонн, что на 2,15 млн тонн больше соответствующего периода прошлого года (359%);
  • мазута - 46,6 тыс. тонн, что на 14,2 тыс. тонн больше, чем было в прошлом году (144%).
  • газа в подземных хранилищах - 25 6 млрд кубометров, что составляет 139% против соответствующего периода прошлого года.

В конце июля началась подготовка к осенне-зимнему сезону. Как отмечала и.о. министра энергетики Ольга Буславец, Украина входит в отопительного сезона со стабильно высокими запасами топлива.

Автор: 

вугілля (1895) Міненерго (922)


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