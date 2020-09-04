Запасы угля на складах превышают прошлогодние в 3 раза, – Минэнерго

Украина имеет достаточные запасы энергоресурсов для прохождения осенне-зимнего периода.

Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики, передает БизнесЦензор.

Запасы топлива составляют:

угля на складах - 3 млн тонн, что на 2,15 млн тонн больше соответствующего периода прошлого года (359%);

мазута - 46,6 тыс. тонн, что на 14,2 тыс. тонн больше, чем было в прошлом году (144%).

газа в подземных хранилищах - 25 6 млрд кубометров, что составляет 139% против соответствующего периода прошлого года.

В конце июля началась подготовка к осенне-зимнему сезону. Как отмечала и.о. министра энергетики Ольга Буславец, Украина входит в отопительного сезона со стабильно высокими запасами топлива.