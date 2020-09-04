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Новини Коронавірус і карантин
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Минздрав обновил список стран "красной" зоны

Минздрав обновил список стран

В обновленный перечень стран "красной" зоны, по прибытию из которых необходим двухнедельный карантин или негативный тест на COVID-19, вошли 50 стран, что на 7 меньше, чем неделей ранее.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства здравоохранения по состоянию на 4 сентября, передает БизнесЦензор.

В "красную" зону вошли страны с показателем заболеваемости на 100 тыс. населения за последние 14 дней выше, чем в Украине (79,6).

Среди туристических направлений, открытых для украинцев, в "зеленый" список попали Турция, Египет и Болгария. В "красной" зоне оказались Хорватия и Черногория, тогда как Албания теперь находится в "зеленой" зоне.

Среди соседей Украины в "красной" зоне, по-прежнему, находятся Румыния и Молдова. Кроме того, в "красной" зоне – Франция, Испания, США, Израиль.

Автор: 

карантин (2077) МОЗ (1441) COVID-19 (1689) коронавірус (3210)


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