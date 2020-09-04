Получатели субсидий должны сообщать о смене поставщика газа, – Минсоцполитики

Получатели субсидий в случае смены поставщика газа должны предоставлять информацию об этом органам социальной защиты населения.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, передает БизнесЦензор.

В министерстве напомнили, что с 1 августа в Украине открыто рынок природного газа для бытовых потребителей, что позволяет гражданам самостоятельно выбирать поставщика газа.

При этом для расчета размера жилищных субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, органы социальной защиты населения ежемесячно получают от исполнителей услуг сведения о платежах за такие услуги, в том числе за поставку и распределение природного газа. Таким образом, органы соцзащиты для своевременного расчета субсидии должны вовремя иметь информацию о поставщиках этих услуг (название, код ЕГРПОУ, номер лицевого счета и т.п.).

"Учитывая указанное, с целью своевременного и в полном объеме предоставления гражданам предусмотренных законодательством социальных гарантий, обращаемся с просьбой к льготникам и получателям жилищных субсидий в кратчайшие сроки уведомлять органы социальной защиты населения об изменении исполнителей жилищно-коммунальных услуг, в частности поставщика природного газа для бытовых потребностей", – призывают в министерстве.