Количество регистраций подержанных автомобилей выросло в 4 раза

Всего за восемь месяцев 2020 года украинские номера получили почти 206,5 тыс. подержанных машин, ввезенных из других стран, что в четыре раза больше, чем новых легковых авто за тот же период.

Об этом сообщает "Укравтопром", передает БизнесЦензор.

В частности, в августе 2020 года украинцы зарегистрировали 32,8 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за границы, что на 35% больше, чем годом ранее.

В результате в отчетном месяце доля подержанных иномарок составила 82% от всех впервые регистрируемых в Украине легковых автомобилей.

Самым популярным б/у автомобилем в августе стал Renault Megane. В августе текущего года украинцы зарегистрировали 1926 подержанных авто этой модели.

Второй результат у Volkswagen Passat, за месяц на украинские номера перешли 1848 авто этой марки.

На третьем месте Skoda Octavia – 1672 растаможенных и зарегистрированных авто.

Продолжает список Volkswagen Golf, владельцами этой модели в августе стали 1526 украинцев.

Замыкает пятерку лидеров Ford Focus с результатом 1244 штуки.