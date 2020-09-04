Строительная инспекция выдала разрешение на реконструкцию Пейзажной аллеи в Киеве

Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины зарегистрировала разрешение на строительство объекта "Реконструкция Пейзажной аллеи в Шевченковском районе" в Киеве.

Об этом данным Единой государственной электронной системы в сфере строительства, проект реконструкции стоил 4,2 млн грн и получил положительное заключение экспертной организации – ООО "Украинская строительная экспертиза", передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

Как сообщалось, 1 апреля коммунальная корпорация "Киевавтодор" заключила договор с ООО "Ростдорстрой" на реконструкцию Пейзажной аллеи стоимостью 110,72 млн грн. План финансирования предусматривает перечисление 93,47 млн грн в этом году, и 17,25 млн грн – в 2021 году.

План реконструкции предусматривает снятие и складирование плодородного слоя почвы, ремонт лестницы, отделку существующих подпорных стен и перехода, укрепление склонов, обустройство видеонаблюдения и публичного Wi-Fi, прокладку наружной сети дождевой канализации, благоустройство и озеленение территории, а также установление новой сети освещения.

Предложения на участие в этом тендере подали три участника: ООО "Мостицкий 2" (отклонено), ООО "Онур Конструкцион Интернешнл" и ООО "Ростдорстрой".

ООО "Ростдорстрой" входит в группу бизнесмена Александра Жукова и мэра Одессы Геннадия Труханова. Его бенефициарами через фирму "Оттема" (Венгрия) значатся Евгений Коновалов и Юрий Шумахер – депутат Одесского горсовета от партии "Доверяй делам" Труханова.