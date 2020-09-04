"Укрзализныця" приостановит посадку пассажиров в Тернополе с 7 сентября

"Укрзализныця", согласно решению Госкомиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, с 7 сентября возобновляет посадку и высадку пассажиров на станциях "Острог" и "Радивилов" (Ривненская область).

Об этом говорится в сообщении компании, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, со станции "Острог" можно будет купить билеты на поезда №98/97 Ковель-Киев, №122/121 Ривне-Николаев, №88/87 Ковель-Новоалексеевка, №45/46 Ужгород-Лисичанск.

Со станции "Радивилов" - на поезда №45/46 Ужгород-Лисичанск, №232/231 Галич-Геническ-Ивано-Франковск.

В то же время временно отменена посадка пассажиров на станции "Тернополь" (разрешена только высадка пассажиров).

Так, со станции не будут продаваться билеты на поезда сообщением: №21/22 Харьков-Трускавец, №12/11 Одесса-Львов, №81/82 Киев-Ужгород, №49/50 Киев-Трускавец, №136/135 Снятин-Одесса-Черновцы, №108/107 Одесса-Ужгород, №110/109 Львов-Херсон, №41/42 Днепр-Трускавец, №715/716 Киев-Львов.

"Укрзализныця" также добавила, что пассажиры, которые отказываются от поездки, могут вернуть билеты в ж/д кассы или через сайт УЗ и получить - им вернут 100% стоимости билета.