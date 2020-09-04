Законопроект о Бюро финансовой безопасности просто сменит название налоговой милиции, – ЕБА

Принятый накануне в первом чтении законопроект №3087-д о создании Бюро экономической безопасности (БЭБ) лишь меняет название налоговой милиции и позволяет трудоустроить якобы в новом органе нынешних сотрудников ГФС.

Об этом говорится в заявлении Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА), передает БизнесЦензор.

"Предложенная концепция бюро только меняет название старого органа на новый: "налоговая милиция" на "Бюро экономической безопасности Украины". Кроме этого, репутационный риск усиливается возможностью трудоустройства нынешних сотрудников налоговой милиции в новосозданном органе", – сказано в заявлении.

ЕБА также считает завышенным количество сотрудников нового органа (до 4 тыс. человек).

"Также стоит заметить, что предполагается и предоставление широких полномочий по использованию специальных средств, в том числе, огнестрельного оружия работниками Бюро, которые имеют специальные звания. Это может быть использовано с целью давления на бизнес и продолжение печально традиций с "маски-шоу", – отмечают в ЕБА.

Кроме того, документ содержит норму относительно государственных наград сотрудников Бюро в виде огнестрельного оружия, что по мнению бизнеса, не имеет права на существование в современном обществе.

"Учитывая вышесказанное, создание Бюро в предложенном формате может усилить недоверие бизнеса и инвесторов к правоохранительным органам", – сказано в сообщении.

Ассоциация в очередной раз призывает депутатов пересмотреть концепцию создания нового государственного органа по борьбе с экономической преступностью, отозвать данный проект закона и подготовить новый законопроект, который будет предусматривать объединение расследования всех экономических преступлений против финансовых интересов государства в едином независимом органе.

Как сообщалось, накануне Верховная Рада приняла за основу законопроект №3087-д о создании Бюро экономической безопасности, которое должно стать единым органом по борьбе с экономическими преступления и снять дублирование этих функций у различных правоохранительных органов.

Как свидетельствует текст законопроекта, максимальное количество сотрудников Бюро предлагается определить в 4 тыс. чел. В свою очередь нынешняя численность сотрудников налоговой милиции составляет 4,6 тыс.