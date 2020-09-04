Нацбанк планирует упростить ведение кассовых операций в гривне

Национальный банк Украины планирует упростить ведение кассовых операций в национальной валюте.

Для этого НБУ разработалпроект постановления "О внесении изменений в Положение о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине", передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

В НБУ пояснили необходимости внесения изменений тем, что закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно функционирования электронного кабинета и упрощения работы физических лиц-предпринимателей" облегчил учет доходов работы физических лиц-предпринимателей-плательщиков единого налога первой и второй групп и плательщиков единого налога третьей группы, которые не являются плательщиками налога на добавленную стоимость. Такие физические лица-предприниматели вести учет в произвольной форме (бумажной или электронной), помесячно отражая полученные доходы.

"Поскольку действующее Положение о ведении кассовых операций в национальной валюте содержит ссылки на документы, которые применяют физические лица-предприниматели для учета наличности, Национальный банк намерен привести его в соответствие с требованиями этого закона", – отмечается в сообщении.

Также проект постановления должен урегулировать вопрос относительно требований оформления субъектами хозяйствования заготовки металлолома и операций с металлоломом за наличные средства в соответствии с нормами закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно детенизации рынка металлургического сырья и операций с металлоломом".

Замечания и предложения к проекту постановления принимаются до 5 октября текущего года.