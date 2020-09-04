Всемирный банк оценил покрытие всей Украины быстрым интернетом в $450 миллионов

Всемирный банк предоставил рекомендации к Национальной стратегии развития широкополосного доступа (ШПД) к интернету в Украине на 2020-2025 годы.

Об этом говорится в сообщении Министерства цифровой трансформации Украины в Facebook, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, видение Всемирного банка состоит в том, что высокоскоростной ШПД должен быть повсеместным, надежным и финансово доступным каждому гражданину Украины.

Консультанты рекомендуют обеспечить в Украине до 2025 года:

покрытие 4G для 95% населения;

полное покрытие 5G вдоль основных автомобильных и железнодорожных путей;

подключение к ШПД со скоростью 1 Гбит/с для всех объектов социальной инфраструктуры, предоставляющих услуги населению;

доступность высокоскоростного ШПД (не менее 100 Мбит/с) для всех домохозяйств.

По расчетам Всемирного банка, на покрытие всех населенных пунктов высокоскоростными сетями нужно $350-450 млн, что включает как средства частных компаний, так и госпомощь, которая должна составлять около половины от упомянутой суммы.

При разработке Национальной стратегии развития ШПД специалисты Минцифры регулярно консультировались со Всемирным банком, так как эта организаци уже имеет опыт такой работы, например в Грузии.

В рекомендациях Всемирного банка указывается, что смарт-технологии могут уменьшить количество смертей на автодорогах на 8-10%, сократить проводимое в пути время на 15-20%, а также ускорить время реакции бригад скорой помощи на 25-30%.

Кроме того, согласно тексту рекомендаций Всемирного банка, страны с высокоразвитой инфраструктурой связи имели возможность успешнее противодействовать 75% экономических потерь, произошедших из-за COVID-19.

Всемирный банк также отмечает, что при внедрении стандарта связи 5G роль правительства в определении требований и поддержке безопасности сетей на национальном уровне будет иметь первостепенное значение. Рекомендуется определить и установить структуру сертификации 5G, которая должна включать минимальные требования безопасности, реализованные в сетях операторов, а также меры по реализации процедур сертификации для различных определенных сетевых элементов. Также рекомендуется, чтобы в разработке сертификации принимал участие Национальный центр кибербезопасности.

"Внедрение и использование сертифицированного оборудования и процедур в 5G важны с точки зрения кибербезопасности и поэтому должны постоянно поощряться", - отмечается в приложении о 5G и кибербезопасности.

Всемирный банк рекомендует к 2023 году обеспечить покрытие 90% территорий 4G связью, а к 2025 году увеличить покрытие до 99%. Также к 2023 году рекомендуется обеспечить беспрерывное покрытие 50% основных дорог и ж/д путей 5G связью, а к 2025 году увеличить покрытие до 90%.

Проникновение покрытия ШПД для домохозяйств на скорости не менее 100Мбт/сек к 2023 году должно составить не менее 80%, к 2025 году достичь 100%.

Реализация указанной стратегии с учетом рекомендаций ВБ, по мнению банка, будет позитивным шагом в партнерстве Украины и ЕС.

В Минцифры подчеркнули, что расчеты Всемирного банка совпадают с собственными расчетами министерства, проведенными при подготовке Национальной стратегии развития ШПД в Украине на 2020-2025 годы.