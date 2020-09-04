Шмыгаль озвучил первые параметры проекта госбюджета на 2021 год (обновлено)

Проект бюджета на 2021 год предусматривает дефицит в размере 6% ВВП.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил на "Форуме МСП. Перезагрузка" в пятницу, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Плановый пока что показатель дефицита бюджета следующего года ставим в районе 6% ВВП", – сказал Шмыгаль.

По словам премьера, проект бюджета на следующий год построен на прогнозе роста на 4,7% ВВП.

Премьер-министр также рассказал, что в проекте государственного бюджета на 2021 год закладывается курс около 29 грн/1.

"Курс валют закладывается в районе 29 грн, он даже немного оптимистичнее, чем мы закладывали 29,5 грн в этом году", – сказал Шмыгаль.

Как сообщалось, 13 апреля Верховная Рада приняла доработанный проект закона "О внесении изменений в закон "О государственном бюджете Украины на 2020 год", увеличив предельный объем дефицита госбюджета втрое – до 298,4 млрд грн, что соответствует около 8% ВВП

Как уточнил министр финансов Сергей Марченко, внесенные изменения предполагают получение Украиной прямой бюджетной поддержки от МВФ и других международных пертнеров.