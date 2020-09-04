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Новини Бюджет-2021
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Шмыгаль озвучил первые параметры проекта госбюджета на 2021 год (обновлено)

Шмыгаль озвучил первые параметры проекта госбюджета на 2021 год (обновлено)

Проект бюджета на 2021 год предусматривает дефицит в размере 6% ВВП.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил на "Форуме МСП. Перезагрузка" в пятницу, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Плановый пока что показатель дефицита бюджета следующего года ставим в районе 6% ВВП", – сказал Шмыгаль.

По словам премьера, проект бюджета на следующий год построен на прогнозе роста на 4,7% ВВП.

Премьер-министр также рассказал, что в проекте государственного бюджета на 2021 год закладывается курс около 29 грн/1.

"Курс валют закладывается в районе 29 грн, он даже немного оптимистичнее, чем мы закладывали 29,5 грн в этом году", – сказал Шмыгаль.  

Как сообщалось, 13 апреля Верховная Рада приняла доработанный проект закона "О внесении изменений в закон "О государственном бюджете Украины на 2020 год", увеличив предельный объем дефицита госбюджета втрое – до 298,4 млрд грн, что соответствует около 8% ВВП

Как уточнил министр финансов Сергей Марченко, внесенные изменения предполагают получение Украиной прямой бюджетной поддержки от МВФ и других международных пертнеров.

Автор: 

ВВП (1136) держбюджет (1569) дефіцит (451) Шмигаль Денис (1485)


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Так прогнозуйте рост ВВП відсотків 40.До чого дрібниці 4,7%?Як діти.
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04.09.2020 21:25 Відповісти
коли ідіоти при владі...
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04.09.2020 22:00 Відповісти
Шміголь...
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05.09.2020 19:09 Відповісти
А дефіцит бюджету 2020 року, як будете списувати?
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06.09.2020 09:44 Відповісти
Бумага терпит... И вата.
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06.09.2020 21:24 Відповісти
Шмигаль, головне щоб Ренат Леонідович біднішим не став? Скажишь!
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06.09.2020 09:47 Відповісти
Дивно що не 40 %, цей премєр якись адекватний походу хоч дурні не ообіцяє
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06.09.2020 18:20 Відповісти
обычный жидовский премьер, такій як гройсман, таке ж *****
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07.09.2020 01:14 Відповісти
Накуя вам бюджет, вы нормальные? Выпейте уже хутинского чайку и узбагойтесь...
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06.09.2020 21:23 Відповісти

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