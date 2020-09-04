СБУ разоблачила группу компаний на продаже шпионских программ российских спецслужб
Служба безопасности Украины разоблачила противоправную деятельность группы украинских компаний, которые незаконно реализовывали программное обеспечение, разработанное спецслужбами РФ.
Об этом говорится в сообщении СБУ, передает БизнесЦензор.
Оперативники и следователи СБУ установили, что злоумышленники успели реализовать более 100 программных продуктов, которые внедрялись в информационные системы, в том числе государственных структур. Эти программы скрыто собирали информацию и передавали все действия пользователей на серверы, контролируемые российскими спецслужбами.
Проведенная экспертиза подтвердила, что программные продукты являются шпионскими. По предварительным выводам специалистов, они созданы и используются в интересах спецслужб страны агрессора.
В ходе расследования следователи СБУ провели обыски в офисах коммерсантов в Киеве и Днепропетровской области. Изъято оборудование, принадлежности и документы, подтверждающие причастность фигурантов к противоправной деятельности.
Сейчас сотрудники спецслужбы устанавливают всех покупателей шпионских программ и оказывают помощь в их удалении с информационных систем.
Следователи органов безопасности сообщили организатору группы о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 359 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются следственные действия для привлечения к уголовной ответственности других фигурантов производства.
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