СБУ разоблачила группу компаний на продаже шпионских программ российских спецслужб

Служба безопасности Украины разоблачила противоправную деятельность группы украинских компаний, которые незаконно реализовывали программное обеспечение, разработанное спецслужбами РФ.

Об этом говорится в сообщении СБУ, передает БизнесЦензор.

Оперативники и следователи СБУ установили, что злоумышленники успели реализовать более 100 программных продуктов, которые внедрялись в информационные системы, в том числе государственных структур. Эти программы скрыто собирали информацию и передавали все действия пользователей на серверы, контролируемые российскими спецслужбами.

Проведенная экспертиза подтвердила, что программные продукты являются шпионскими. По предварительным выводам специалистов, они созданы и используются в интересах спецслужб страны агрессора.

В ходе расследования следователи СБУ провели обыски в офисах коммерсантов в Киеве и Днепропетровской области. Изъято оборудование, принадлежности и документы, подтверждающие причастность фигурантов к противоправной деятельности.

Сейчас сотрудники спецслужбы устанавливают всех покупателей шпионских программ и оказывают помощь в их удалении с информационных систем.

Следователи органов безопасности сообщили организатору группы о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 359 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия для привлечения к уголовной ответственности других фигурантов производства.