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СБУ разоблачила группу компаний на продаже шпионских программ российских спецслужб

СБУ разоблачила группу компаний на продаже шпионских программ российских спецслужб

Служба безопасности Украины разоблачила противоправную деятельность группы украинских компаний, которые незаконно реализовывали программное обеспечение, разработанное спецслужбами РФ.

Об этом говорится в сообщении СБУ, передает БизнесЦензор.

Оперативники и следователи СБУ установили, что злоумышленники успели реализовать более 100 программных продуктов, которые внедрялись в информационные системы, в том числе государственных структур. Эти программы скрыто собирали информацию и передавали все действия пользователей на серверы, контролируемые российскими спецслужбами.

Проведенная экспертиза подтвердила, что программные продукты являются шпионскими. По предварительным выводам специалистов, они созданы и используются в интересах спецслужб страны агрессора.

В ходе расследования следователи СБУ провели обыски в офисах коммерсантов в Киеве и Днепропетровской области. Изъято оборудование, принадлежности и документы, подтверждающие причастность фигурантов к противоправной деятельности.

Сейчас сотрудники спецслужбы устанавливают всех покупателей шпионских программ и оказывают помощь в их удалении с информационных систем.

Следователи органов безопасности сообщили организатору группы о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 359 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия для привлечения к уголовной ответственности других фигурантов производства.

Автор: 

продаж (2064) росія (14183) СБУ (1536)


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