В проекте бюджета заложен курс около 29 грн/$, – Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в проекте государственного бюджета на 2021 год закладывается курс около 29 грн/1$.

Об этом Шмыгаль заявил в эфире одного из телеканалов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Курс валют закладывается в районе 29 грн, он даже немного оптимистичнее, чем мы закладывали 29,5 грн в этом году", - сказал Шмыгаль.

Премьер отметил, что это показатель, который дает гражданам и инвесторам уверенность, что курс валют будет держаться стабильно.