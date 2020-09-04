В проекте бюджета заложен курс около 29 грн/$, – Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в проекте государственного бюджета на 2021 год закладывается курс около 29 грн/1$.
Об этом Шмыгаль заявил в эфире одного из телеканалов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Курс валют закладывается в районе 29 грн, он даже немного оптимистичнее, чем мы закладывали 29,5 грн в этом году", - сказал Шмыгаль.
Премьер отметил, что это показатель, который дает гражданам и инвесторам уверенность, что курс валют будет держаться стабильно.
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