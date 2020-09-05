Дефицит проекта госбюджета составит 6% ВВП, – Шмыгаль

Проект бюджета на 2021 год предусматривает дефицит в 6% ВВП, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Заявление премьера цитирует Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Плановый пока что показатель дефицита бюджета следующего года ставим в районе 6% ВВП", – сказал Шмыгаль на "Форуме МСП. Перезагрузка" в Киеве в пятницу.

По его словам, проект бюджета на следующий год построен на прогнозе роста на 4,7% ВВП.