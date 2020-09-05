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Новини Бюджет-2020
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Дефицит проекта госбюджета составит 6% ВВП, – Шмыгаль

Дефицит проекта госбюджета составит 6% ВВП, – Шмыгаль

Проект бюджета на 2021 год предусматривает дефицит в 6% ВВП, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Заявление премьера цитирует Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Плановый пока что показатель дефицита бюджета следующего года ставим в районе 6% ВВП", – сказал Шмыгаль на "Форуме МСП. Перезагрузка" в Киеве в пятницу.

По его словам, проект бюджета на следующий год построен на прогнозе роста на 4,7% ВВП.

держбюджет (1569) дефіцит (451) Шмигаль Денис (1485)


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Цей "дефіцит" порівняний з заявами штибу "На відміну від США та європейських країн, де падіння ВВП склало 34%, Україна проходить кризу помірно". Довго доведеться відшукувати зерно правди; якщо взагалі це можливо... Я, коли це в п'ятницю почув (з парламенту, урядової ложі) - мене перекосило від ницості такої брехні.
Та й не лише мене. Наприклад, https://www.facebook.com/rex.prozapas/posts/3339007182852601?__cft__[0]=AZWLGGll-a-jDGaKQr2sanbOg6UGwqYgcaEkke8Vh7jVHODI56W131wehJ9i-xL9BbAv-7djBMhj1iaAyx6sVt-gzdUXipo_2lCvdEA5OHwgtl-K7mRKk_7sYpZF6mOu7ro&__tn__=%2CO%2CP-R блогер Валерій Прозапас реагує так :

«Шмигаль продовжує жечь напалмом: "На відміну від США та європейських країн, де падіння ВВП склало 34%, Україна проходить кризу помірно".
Звернули увагу скільки американців рвонули на заводи Коломойського?
А німців на АвтоЗАЗ "Лади" скручувати замість вбогих мерсів?
А як поляки з чехами ломанулись в Мелітополь яблука збирати?
Так шо возрадуйтєсь, а то могло б бути як десь в Канаді чи борони боже Норвегії.
Всіх урядовців покусав Мілованов, але вимпєл у Шмигаля»
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05.09.2020 12:00 Відповісти

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