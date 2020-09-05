РФ ввела санкции против Порошенко, Вакарчука и 40 нардепов

Правительство России расширило список граждан Украины, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.

Соответствующее постановление размещено на официальном портале правовой информации РФ, сообщает БизнесЦензор.

Данным постановлением вносятся изменения в документ 2018 года, принятый РФ "в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер против граждан и юридических лиц" России.

Согласно документу, в отношении указанных лиц и организаций применяются такие меры, как блокировка безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России, а также запрет на вывод из страны капитала.

В санкционный список вошли пятый президент Украины Петр Порошенко, бывший лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук.

Всего в список попали более 40 человек, в том числе нынешняя глава "Голоса", депутат Верховной рады Кира Рудик, советник первого вице-премьера Степан Кубив, а также депутаты от партий "Наш край", "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Оппозиционная платформа — за жизнь":

Петр Порошенко ("ЕС")

Святослав Вакарчук (экс-депутат, "Голос")

Соломия Бобровская мию ("Голос")

Константин Бондарев ("Батькивщина")

Сергей Вельможный (группа "Довира")

Леся Василенко ("Голос")

Виктория Гриб

Михаил Волынец ("Батькивщина")

Виталия Данилова ("Батькивщина")

Ярослав Железняк ("Голос")

Михаил Забродский ("ЕС")

Яна Зинкевич ("ЕС")

Михаил Кабаченко ("Батькивщина")

Юлию Клименко ("Голос")

Роман Костенко ("Голос")

Алексей Кучеренко ("Батькивщина")

Степан Кубива ("ЕС")

Анжелика Лабунская ("Батькивщина")

Роман Лозинский ("Голос")

Ирина Луценко (экс-депутат, "ЕС")

Сергей Магера

Муса Магомедов

Олег Макаров ("Голос")

Валентин Наливайченко ("Батькивщина")

Григорий Немыря ("Батькивщина")

Андрей Николаенко ("Батькивщина")

Андрей Осадчук ("Голос")

Андрей Пузийчук ("Батькивщина")

Сергей Рахманин ("Голос")

Кира Рудик ("Голос")

Олег Синютка ("ЕС")

Инна Совсун ("Голос")

Ольга Стефанишина ("Голос")

Александр Сухов ("Доверие")

Сергей Тарут ("Батькивщина")

Руслан Требушкин

Рустем Умеров ("Голос")

Александра Устинова ("Голос")

София Федына ("ЕС")

Владимир Цабаль ("Голос")

Михаил Цимбалюк ("Батькивщина")

Ахтем Чийгоз ("ЕС")

Ярослав Юрчишин ("Голос")

В изначальном списке граждан и юридических лиц Украины, опубликованном в ноябре 2018 года, было 322 человека и 68 компаний. Тогда под ограничения попали глава МВД Украины Арсен Аваков, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, компании Рината Ахметова и Игоря Коломойского.