Основные индексы США упали из-за распродажи технологических акций

Основные индексы Уолл-стрит упали в пятницу из-за продолжившейся распродажи технологических акций, несмотря на снижение уровня безработицы в США в августе.

Об этом со ссылкой на Reuters сообщает БизнесЦензор.

Число занятых в экономике США без учета сельскохозяйственного сектора в августе увеличилось на 1,37 миллиона человек, тогда как аналитики ожидали роста на 1,40 миллиона.

Безработица составила 8,4% при прогнозе 9,8%.

"Эти данные согласуются с улучшением рынка труда, что помогает поддерживать потребление, но остается далеко от уровней, предшествовавших COVID-19", - сказал Самир Самана, старший стратег глобального рынка из Wells Fargo Investment Institute.

Индекс Nasdaq потерял более 4%, так как акции таких компаний, как Apple Inc, Microsoft Inc, Amazon.com Inc, Tesla Inc и Nvidia Inc, продолжили снижение.

Техсектор, сектора коммуникационных услуг и потребительских товаров возглавили падение. Финансовый, промышленный и энергетический сектора выросли в диапазоне от 0,4% до 1,0%.

Фондовые менеджеры ранее предупредили, что наблюдавшееся в четверг падение акций может быть предвестником неспокойных двух месяцев, поскольку институциональные инвесторы возвращаются с летних каникул и вновь фокусируются на возможных экономических рисках.

Индекс Dow Jones Industrial Average снизился в пятницу на 1,79% до 27.785,75 пункта, индекс S&P 500 - на 2,4% до 3.372,05 пункта, Nasdaq Composite потерял 4,32% до 10.962,87 пункта.