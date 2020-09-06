"Укрзализныця" намерена запустить интерактивную карту движения поездов

"Укрзализныця" планирует автоматизировать процессы движения поездов за счет запуска интерактивной карты движения.

Об этом сообщил глава "Укрзализныци" Владимир Жмак по итогам первого заседания правления после своего назначения, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Жмак отчитался о своей первой неделе работы в компании и озвучил ряд планов "Укрзализныци" по оптимизации движения.

"Сейчас мы уже можем говорить о наличии решений по вопросам пропускной способности отдельных ключевых участков и тягового потенциала, необходимого для обеспечения перевозок, по увеличению плеча обслуживания одним локомотивом, по электрификации определенных участков с целью высвобождения тепловозов и улучшения эксплуатационной работы", - отметил Жмак.

По его словам, в результате воплощения этих решений "Укрзализныця" сможет высвободить локомотивы с одних участков и передать их для использования на других - где есть нехватка тяги. Что, в свою очередь, позволит перевозить больше грузов и доставлять их быстрее, и сделает компанию более привлекательной и удобной для бизнеса.

"Следующий шаг - запуск интерактивной карты движения, что позволит автоматизировать процессы движения и отслеживать их в реальном времени 24/7. Пакет решений уже готов для обсуждения на заседании правления компании", - подчеркнул Жмак.

Как сообщалось, правление "Укрзализныци" разрабатывает программы стратегического планирования развития компании.

Ранее Жмак также сообщил, что государство может выделить почти 3,3 млрд грн на закупку вагонов для "Укрзализныци" и 1,2 млрд на модернизацию инфраструктуры.