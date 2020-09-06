Минюст выставит на продажу исправительную колонию во Львове
Министерство юстиции осенью выставит на продажу Львовскую исправительную колонию №48, расположенную недалеко от центра города.
Об этом рассказал министр юстиции Денис Малюська, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.
По словам Малюськи, последний осужденный был вывезен из Львовской исправительной колонии №48 еще в 2018 году.
Малюська рассказал, что учреждение находится вблизи центра Львова и занимает 10 гектаров.
Колония №48 имеет более 40 зданий общей площадью более 42 тыс. квадтраних метров.
К зданиям подключены все инженерные сети: электроэнергия, канализация и водоотвод. По словам Малюськи, колония может быть интересна как жилым, так и промышленным застройщикам.
"Это будет наш третий лот для продажи. Он будет предложен к продаже этой осенью", - отметил Малюська.
Он также добавил, что учреждение будет стоить "дорого" и призвал всех заинтересованных лиц обращаться в Минюст с вопросами.
В августе Министерство юстиции начало массовую распродажу имущества пенитенциарной системы. Первой на электронные торги будет выставлено здание государственного учреждения "Ирпенский исправительный центр" (№132). Вторым лотом станет "Южная исправительная колония" №51 в Одессе.
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