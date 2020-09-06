Минюст выставит на продажу исправительную колонию во Львове

Министерство юстиции осенью выставит на продажу Львовскую исправительную колонию №48, расположенную недалеко от центра города.

Об этом рассказал министр юстиции Денис Малюська, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

По словам Малюськи, последний осужденный был вывезен из Львовской исправительной колонии №48 еще в 2018 году.

Малюська рассказал, что учреждение находится вблизи центра Львова и занимает 10 гектаров.

Колония №48 имеет более 40 зданий общей площадью более 42 тыс. квадтраних метров.

К зданиям подключены все инженерные сети: электроэнергия, канализация и водоотвод. По словам Малюськи, колония может быть интересна как жилым, так и промышленным застройщикам.

"Это будет наш третий лот для продажи. Он будет предложен к продаже этой осенью", - отметил Малюська.

Он также добавил, что учреждение будет стоить "дорого" и призвал всех заинтересованных лиц обращаться в Минюст с вопросами.

В августе Министерство юстиции начало массовую распродажу имущества пенитенциарной системы. Первой на электронные торги будет выставлено ​​здание государственного учреждения "Ирпенский исправительный центр" (№132). Вторым лотом станет "Южная исправительная колония" №51 в Одессе.