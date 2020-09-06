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Украина и Румыния договорились о военно-техническом сотрудничестве

Украина и Румыния договорились о военно-техническом сотрудничестве

Украина и Румыния подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны, передает БизнесЦензор.

Соглашение было подписано во время встречи министра обороны Украины Андрея Тарана и министра национальной обороны Румынии Николае-Ионел Чуке.

"Стороны обсудили приоритеты двустороннего сотрудничества по таким направлениям, как военно-техническое сотрудничество, проведение совместных военных учений (тренировок) военно-морских сил и подразделений сухопутных войск, сил специальных операций, а также обмен данными о воздушной, надводной и подводной обстановки. Итогом визита стало подписание Соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Румынии о военно-техническом сотрудничестве, что позволит усилить сотрудничество между странами в оборонной сфере", - сказано в сообщении.

Визит делегации Министерства обороны Украины в Румынию создал условия для дальнейшего углубления двустороннего военно-политического, военного и военно-технического сотрудничества и развития партнерских отношений Вооруженных сил Украины с вооруженными силами Румынии, которые обеспечивают стабильность ситуации безопасности на юго-восточном фланге НАТО.

Автор: 

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