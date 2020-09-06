Минздрав уменьшил список стран красной зоны

Минздрав Украины в обновленном списке от 4 сентября 2020 года уменьшил число стран красной зоны с 57 до 50.

Об этом сообщает avianews.com, передает БизнесЦензор.

Одновременно с этим в зеленую зону теперь входят 144 государства, а не 137, как это было в предыдущем списке от 30 августа 2020 года.

В красной зоне оказались Черногория, Хорватия, Израиль, Испания, США, Молдова, Франция, Мальта, Румыния.

В зеленой зоне по-прежнему находятся популярные туристические направления пляжного отдыха - Египет и Турция.

Также Минздрав Украины внес в зеленый список Албанию. Это произошло на фоне снижения прироста числа новых случаев COVID-19 в этой стране и роста инцидентности в Украине.

С августа Минзрав Украины формирует список стран, исходя из одного критерия - числа заболевших короновирусом за последние 14 дней в пересчете на 100 тыс населения.

В зеленый список включают те государства, где этот показатель меньше, чем в Украине. По состоянию на 4 сентября 2020 года в Украине он составляет 79,6 (было 68,1) заболевших на 100 тыс. населения.

В красный список автоматически включают те страны, которые не ведут или не публикуют свою статистику.

Все прибывающие в Украину из стран зеленой зоны не должны проходить карантин. Если человек прибыл из страны красной зоны, даже если он следовал транзитом через страну зеленой зоны, он должен пройти 14-дневную самоизоляцию.

Для прекращения самоизоляции путешественник может пройти ПЦР-тест на коронавирус в Украине или же предоставить результат такого анализа, сделанного не более чем за 48 часов до въезда в Украину. Условием прекращения карантина является отрицательный результат теста, что подтверждает, что человек не болеет.