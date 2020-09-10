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ЗАЗ объявил о начале производства автомобилей группы Renault под брендом Lada

ЗАЗ объявил о начале производства автомобилей группы Renault под брендом Lada

Запорожский автомобилестроительный завод объявляет о начале производства автомобилей Groupe Renault для украинского рынка.

Об этом сообщает пресс-служба ЗАЗ, передает БизнесЦензор.

"Проект реализуется на мощностях в Запорожье и становится сильным признаком возрождения автомобильной промышленности в Украине", - сообщает компания.

В сообщении говорится, что ЗАЗ прошел масштабную модернизацию, чтобы полностью соответствовать международным стандартам качества Groupe Renault. Система "Alliance Production Way" развернута на заводе.

Как сообщал БизнесЦензор, Renault вела переговоры с корпорацией "УкрАвто" Тарила Васадзе относительно организации производства на мощностях Запорожского автозавода (ЗАЗ, входит в структуру УкрАвто).

В Renault отмечали, что обсуждение сотрудничества началось в прошлом году и сейчас оно продолжается. Французский автоконцерн уже провел аудит качества линии сборки на заводе ЗАЗ. В рамках тестовой сборки на линии ЗАЗа было выпущено несколько автомобилей марки Lada, а именно модели Vesta, Xray и Largus.

ЗАЗ принадлежит корпорации "УкрАвто" Тариэла Васадзе. С 2019 года завод не производит легковых автомобилей. В прошлом году ЗАЗ выпустил 151 легкий коммерческий автомобиль Lanos Cargo, а также на заказ были сделаны 15 автомобилей ЗАЗ С70101. Это автомобили спецназначения для выполнения функций передвижного мобильного офиса. Также на мощностях Запорожского завода выпускаются автобусы и грузовые автомобили.

В октябре 2019 года появилась информация, что в Запорожье будут собирать автомобили Renault Arkana. На ЗАЗе тогда пояснили, что ведут переговоры по совместному проекту с группой Renault. В начале марта 2020 года в Запорожских СМИ появилась информация о том, что ЗАЗ начал тестовый выпуск автомобилей Lada.

Российский "АвтоВаз" входит в группу Renault. Французская корпорация выкупила контрольный пакет акций российской компании в январе 2017 года.

Васадзе Таріел (44) ЗАЗ (74)


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Топ коментарі
+75
Короче отмены акциза и снижения конских пошлин на нормальные б/у авто из Европы и США не ждите. Будете ездить на говно-жигулях Тариєла Васадзе из машинокомплектов оккупантов.
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10.09.2020 10:18
+40
Тут уже не до б/у. Тут завтра Васадзе будет требовать чтобы на новые машины тоже пошлины ввели потому как его металолом никто нормальный покупать не будет втридорога.
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10.09.2020 10:27
+28
Васадзик опять в деле?значит жопа тем,кто планировал купить нормальный автомобиль.
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10.09.2020 10:27
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Станеш полным банкротом,Васадзе! Не глупи.
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10.09.2020 21:20 Відповісти
в Рашке новый Ларгус стоит от 8.5 тысяч уе в комплектации ДНО и до 10 тыс. Я прямо таки с замиранием жду какой же нам ценник озвучит господин Васадзе. Подозреваю что это будет минимум 14-15 тыс долларов. И уверен ни одна журнашлюха не спросит у него, а почему ж так?
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10.09.2020 21:42 Відповісти
Я знаю их схему: они по документам типа будут экспортировать в рф и возмещать ндс из бюджета.
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10.09.2020 22:26 Відповісти
Это "ЗРАДА" снова? )))
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11.09.2020 00:11 Відповісти
Зеля, ты что ли?
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11.09.2020 13:15 Відповісти
собирать кацапские тазики ?
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16.09.2020 10:35 Відповісти
Как сообщал БизнесЦензор, Renault https://biz.censor.net/news/3181262/renault_vedet_peregovory_o_sborke_lada_na_zaporojskom_avtozavode_vasadze переговоры с корпорацией "УкрАвто" Тарила Васадзе относительно организации производства на мощностях Запорожского автозавода (ЗАЗ, входит в структуру УкрАвто). Источник: https://biz.censor.net/n3218525

ДЕБІЛЬНЕ КАЦАПСЬКО АВТОЛАЙНО
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11.09.2020 01:44 Відповісти
Как радостно вводящей антиросийские санкции "за оккупацию Украины" Европе, узнавать что в самой Украине начинается производство авто из машкомплекта агрессора. Панноптикум конченый а не страна!
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11.09.2020 03:24 Відповісти
Два главных вопроса: цена? чей контроль качества? (Рено или Васадзэ?)
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11.09.2020 04:44 Відповісти
А КТО Ж ПЕРЕД ЭТИМ ЗАЗ РАЗВАЛИЛ !?
ЗАЗ объявил о начале производства автомобилей группы Renault под брендом Lada - Цензор.НЕТ 2750
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11.09.2020 05:57 Відповісти
Разве что за тыщу гривень можно попробовать купить. Больше никто не даст...
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11.09.2020 07:53 Відповісти
все,что собирается с рашистских запчастей должно на свалке истории быть использовано.Французские санкции против оккупанта Украины налицо,как и их участие в минском сходняке понятно.Проталкивать ,лоббировать интересы куйла в гейропе
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11.09.2020 09:23 Відповісти
ЗАЗ объявил о начале производства автомобилей группы Renault под брендом Lada - Цензор.НЕТ 2115ЗАЗ объявил о начале производства автомобилей группы Renault под брендом Lada - Цензор.НЕТ 9734
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11.09.2020 10:19 Відповісти
Лада... это уже звучит печально. Рено хочет походу угробить свой бренд если связались с нашими деятелями. И вообще, выпустит пару "лад" на линии, это пипец какой показатель Это дерьмо любой маломайски грамотный слесарь собереть с помощью ведра старых гвоздей и зубила.
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11.09.2020 11:09 Відповісти
От Лады там одно название
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11.09.2020 11:50 Відповісти
Так, але саме воно усе портить.
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11.09.2020 13:22 Відповісти
Это даже и не удивительно: в малоросии без лада-седан-баклажан никуда. И найдутся малоросы-зе!избиратели которые это ведро купят и эта рухлядь опять будет уродовать своей руSSкомирскостью улицы когдато украинских городов. Не говоря уже про то, что машкомплекты производятся в рашке - стране-агрессоре. Но у нас же мир (в промежутках между убийствами наших воинов) и вообще "какая-разница"(с).
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11.09.2020 12:50 Відповісти
Украина скоро будет = слову дерьмо , позорное население рабы кацапов.
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11.09.2020 14:00 Відповісти
И жидов
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11.09.2020 14:01 Відповісти
а якого дідька саме "лада"? Чи сюди бояться виробники йти, і лише кацапам в нас тут комфортно?
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11.09.2020 15:18 Відповісти
вони нас на сході вбивають, а ми їм виробництво їхніх убогих гівномобілів відкриваємо.. зелена шмаркля, що ж тут зробиш, при ній все дозволяється, навіть лизати окупанту сраку . Патріотизму - НУЛЬ !
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11.09.2020 15:21 Відповісти
Это ладаговно разве что на экспорт отправлять,покупать его итак практически никто не будет.
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11.09.2020 22:51 Відповісти
Как житель Запорожья утверждаю, что это ******. Когда уничтожали ЗАЗ, там даже силовые кабеля из земли выкапывали на металл. Проще новый завод построить, чем старый оживить.
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13.09.2020 01:56 Відповісти
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