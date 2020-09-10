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Выплаты по ВВП-варрантам до 2040 года могут превысить $22 миллиарда, – Минфин

Выплаты по ВВП-варрантам до 2040 года могут превысить $22 миллиарда, – Минфин

Решение о частичном выкупе ВВП-варрантов, выпущенных в ходе реструктуризации внешнего долга Украины в 2015 году, направлено на снижение выплат из госбюджета, которые в следующем году должны составить $40 млн, а за весь период обращения этих бумаг выплаты по ним до 2040 года могут превысить $22 млрд, сообщил министр финансов Сергей Марченко.

Заявление министра на парламентском комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики цитирует Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Потенциальные выплаты по государственным деривативам до 2040 года при умеренном росте ВВП могут составить более $22 млрд. В связи с этим было принято правительственное решение … под грифом "секретно", которым были определены условия осуществления сделки", – сказал Марченко.

Марченко уточнил, что правительственный прогноз роста ВВП на 2021 год составляет 4,6%, а при таком росте по ВВП-варрантам в 2023 году необходимо было бы выплатить $600 млн.

Министр напомнил, что Верховная Рада изменениями в госбюджет-2020 весной этого года предоставила Минфину право осуществлять сделки с государственными деривативами.

Он также уточнил, что после обнародования информации о сделке котировки ВВП-варрантов выросли сразу на 8 процентных пунктов.

ВВП-варранты были выпущены в рамках реструктуризации госдолга в 2015 году взамен еврооблигаций на номинальную сумму $3,2 млрд и не являются частью госдолга страны. Платежи по ВВП-варрантам будут осуществляться ежегодно в денежной форме в долларах США в зависимости от динамики роста реального ВВП Украины в 2019-2038 гг., однако через два календарных года – то есть между 2021-м и 2040 годами.

Если прирост ВВП за год будет ниже 3% или реальный ВВП будет меньше $125,4 млрд, то выплат по бумагам не будет. В случае если прирост реального ВВП составит от 3% до 4%, выплата по бумагам составит 15% превышения показателя ВВП над 3%, а если выше 4% – то еще плюс 40% превышения показателя ВВП над 4%. Помимо этого, с 2021 по 2025 год платежи ограничены 1% ВВП. Отсутствие каких-либо ограничений по выплатам после 2025 года в случае быстрого роста ВВП критиковалась отдельными политиками и экспертами.

После выпуска ВВП-варрантов в конце 2015 года они котировались по курсу около 50% номинала, после чего просели до 30%, а историческим минимумом было 28,257% в середине ноября 2016 года. Затем начался рост их котировок, и к середине апреля 2018 года в ожидании возобновления финансирования МВФ эти бумаги подорожали до локального максимума в 72,5%.

Однако проблемы в переговорах с МВФ снова привели к их падению почти до 50% номинала к началу октября-2018, когда Киев, наконец, договорился с МВФ о новом транше. Новый рост этих бумаг, как и котировок еврооблигаций Украины, начался весной 2019 года с выборов президента, на которых победил Владимир Зеленский. А отметку в 100% номинала их котировки впервые преодолели в середине января этого года.

Связанный с эпидемией коронавируса кризис снова обвалил котировки этих бумаг, во второй половине марта они вновь опускались до 50% номинала, однако на новостях о вероятном получении Украиной крупного кредита МВФ и других МФО эти бумаги подорожали, в начале июля стоили дороже 90%, а в отдельные дни даже свыше 95%.

В дни, предшествовавшие объявлению 15 августа о выкупе части ВВП-варрантов, эти бумаги котировались по курсу около 86% от номинала, а на вечер 8 сентября стоили больше 97%.

Для выкупа ВВП-варрантов Украина привлекла J.P. Morgan, с которым рассчиталась еврооблигациями на $328,79 млн, которые были погашены 1 сентября. По данным участников рынка, выкуплено было около 11.5% ВВП-варрантов, а операция по их выкупу длилась более месяца.

ВВП (1137) виплати (465) МВФ (1747) облігації (1464) Марченко Сергій (249)


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Топ коментарі
+2
У нас нет статистики по безработице. И вообще , что есть безработица в Украине? Несколько миллионов работающих получают плату, на которую нельзя прожить. И живут за счет огорода или переводов родственников. Они у Талеба безработные, или работающие?
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10.09.2020 20:47
+2
Вы пионером были? Написали бы проще-быть богатым и здоровым, лучше чем бедным и больным. Привет Талебу!
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10.09.2020 20:50
+1
Loco Loco - псих псих (в перекладі з іспанської)! Ти справжнє пєтєфіл. На цензорі була така сама пєтєфілка - Лалала Лалалала, здохла від бєзотвєтной любові.
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10.09.2020 11:19
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Loco Loco - псих псих (в перекладі з іспанської)! Ти справжнє пєтєфіл. На цензорі була така сама пєтєфілка - Лалала Лалалала, здохла від бєзотвєтной любові.
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10.09.2020 11:19 Відповісти
О как лапятими завоняло брысь за паребрик на болота макака березовая
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10.09.2020 20:07 Відповісти
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10.09.2020 20:17 Відповісти
Читал Нассима Талеба и заметку еще сделал себе.вот вырезка из книги.
Простой пример: дефицит государственного бюджета.
Следующий пример дефицита показывает, что расчеты правительств и правительственных учреждений сегодня совершенно не учитывают понятие «выпуклость» (и к тому же не хотят это признавать). Правда, они просто не понимают, что это такое. Из этого примера видно, что:
(а) правительство пренебрегает стохастическим характером переменной, которая влияет на модель, но считается детерминированной (и заданной), и
(б) F, функция от такой переменной, является выпуклой или вогнутой.
Пусть по оценке властей средний уровень безработицы в следующие три года составит девять процентов; власти используют эконометрические модели, чтобы предсказать D, дефицит бюджета, сейчас составляющий 200 миллиардов в местной валюте. При этом власти не учитывают, что безработица (как и почти все явления в экономике) - это стохастическая переменная. Последние три года занятость колебалась в среднем на один процент. Мы можем рассчитать последствия ошибки следующим образом:
Безработица при 8 %, баланс D (8 %) = -75 млрд (дефицит уменьшился на 125 млрд)
Безработица при 9 %, баланс D (9 %) = -200 млрд
Безработица при 10 %, баланс D (10 %) = -550 млрд (дефицит увеличился на 350 млрд)
Склонность к вогнутости, или склонность к негативной выпуклости, от недооценки дефицита составляет -112,5 млрд, потому что ½ {D (8 %) + D (10 %)} = -312,5 млрд, а не -200 млрд. Перед нами - показательный пример обратного философского камня
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10.09.2020 16:11 Відповісти
У нас нет статистики по безработице. И вообще , что есть безработица в Украине? Несколько миллионов работающих получают плату, на которую нельзя прожить. И живут за счет огорода или переводов родственников. Они у Талеба безработные, или работающие?
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10.09.2020 20:47 Відповісти
Украинские власти должны перестать брать кредиты, а нужно развивать торговлю международную и производить товары и продавать их по всему миру, чтобы заработать деньги, а не брать кредиты и проедать их. Брать кредиты на проедание - нужно приравнять к вредительству государству и нанесение ущерба экономике и судить за это! Украина должна запустить 3 механизма роста экономики - это производство и продажа иностранцам сырья, это производство и продажа иностранцам обработанной продукции, и это доставка и перевозка на которых тоже огромные деньги зарабатываются! Если 3 эти шестеренки закрутятся, тогда государство начнет зарабатывать, а не кредиты брать и уничтожать экономику ибо их надо будет возвращать, а это значит в будущем будет большой дефицит бюджета и потеря рабочих мест и нищета и ужас сплошной. Только производство и продажа и доставка продукции во все страны мира! Президент должен ездить и заключать без прерывно контракты со странами мира, а не ездить ленточки в школах перерезать и брать по тихой кредиты за которые эти школы делать, и в заслуги еще себе ставить, а построена она с кредитов, а не с заработанных денег государством...
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10.09.2020 16:22 Відповісти
Вы пионером были? Написали бы проще-быть богатым и здоровым, лучше чем бедным и больным. Привет Талебу!
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10.09.2020 20:50 Відповісти
Налетай - подещевело!
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10.09.2020 17:37 Відповісти
КАПЕЦ капецович зеленый гнидный Каломойский
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10.09.2020 20:09 Відповісти
ага, что бы платить по 2 млрд в год надо рости около 7%, в этом году будет минус 7-8%!!!, на следующий год МВФ дает прогнос +3,6%, на 2020 +3%....
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11.09.2020 08:35 Відповісти

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