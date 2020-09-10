За восемь месяцев "Нафтогаз" заплатил в госбюджет 92 миллиарда
По оперативным данным за январь-август 2020 года, поступления в государственный и местные бюджеты от Группы "Нафтогаз" составили около 92,5 млрд грн (в том числе остаток дивидендов по результатам 2019 года — 39,6 млрд грн).
Об этом со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза" сообщает БизнесЦензор.
Поступления от предприятий "Нафтогаза" составили свыше 17% общих доходов государственного бюджета в январе-августе 2020 года.
"Нафтогаз" остается крупнейшим налогоплательщиком в Украине. По результатам 2019 года фактический совокупный размер налоговых и дивидендных платежей группы в бюджеты всех уровней составил 121,4 млрд грн.
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