Украина увеличила экспорт растительных масел на 17%. ИНФОГРАФИКА

По итогам 2019/20 маркетингового года из Украины экспортировано основных видов растительных масел на $5,28 млрд.

Об этом сообщает ассоциация "Украолияпром", передает БизнесЦензор.

В натуральном выражении экспорт составил 7,7 млн тонн. Рост экспорта составил 16,9% к 2018/19 маркетинговому году.

Экспорт подсолнечного масла достиг рекордной отметки в 6,68 млн тонн, экспортирована продукция на $4,9 млрд (рост соответственно на 10,2% и 17%). Поставки соевого масла на внешние рынки составили 0,34 млн тонн, рапсового - 0,18 млн тонн.



