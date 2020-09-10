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Совет Нацбанка принял основные принципы денежно-кредитной политики на 2021 год

Совет Нацбанка принял основные принципы денежно-кредитной политики на 2021 год

Совет Национального банка Украины принял "Основные принципы денежно-кредитной политики на 2021 год и среднесрочную перспективу".

Об этом сообщает пресс-служба НБУ, передает БизнесЦензор.

Согласно принятому документу, в следующем году Национальный банк будет:

  • продолжать политику таргетирования инфляции для обеспечения ценовой и финансовой стабильности, а также содействия устойчивым темпам прироста ВВП;
  • поддерживать темпы роста цен в среднесрочной перспективе на уровне 5% с допустимым диапазоном отклонений 1 п.п.;
  • придерживаться и в дальнейшем режима плавающего курсообразования и не будет таргетировать достижения определенного уровня или диапазона обменного курса.

"Решения по монетарной политики и дальше будут иметь перспективный характер, то есть будут направляться на приведение инфляции к цели 5% на горизонте 9-18 месяцев", - сообщает НБУ.

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