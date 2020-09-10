Города Сумщины обратились в Раду из-за угрозы срыва отопительного периода

Общины городов Шостка, Конотоп, Ромны, Ахтырка и Белополье Сумской области просят Верховную Раду ускорить рассмотрение законопроектов по стабилизации рынка природного газа. К обращению присоединилась Федерация работодателей Сумщины.

С текстом обращения ознакомился БизнесЦензор.

В обращении говорится, что по состоянию на 1 сентября предприятия ТКЭ Сумской области задолжали за газ 471 млн грн. Часть этой суммы - это начисленные поставщиками штрафы и инфляционные компенсации, для погашения которых у ТКЭ нет источников, ведь это предусмотрено в тарифах на тепло. В то же время наличие задолженности за газ создает угрозу прекращения газоснабжения, что приведет к срыву следующего отопительного сезона. Сейчас из-за автоматического списания поступлений на счета тепловиков, возникли проблемы с ремонтами сетей в городах Сумщины

Общины городов Сумскои области просят представителей комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, народных депутатов ВР вмешаться в кризисную ситуацию и принять решение по финансовому оздоровлению отрасли.

В частности, ускорить рассмотрение инициатив по внесению изменений в Закон Украины "О рынке природного газа", которые касаются финансовой стабилизации и решения проблемы долгов в отрасли.

"Решение по рынку газа, изложенные в законопроектах №3580, №3800-1, не требуют средств из государственного бюджета и стабилизируют отрасль теплокомунэнергетики для стабильного прохождения отопительного сезона без резкого роста тарифов и цен", - говорится в обращении.