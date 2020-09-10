Харьковские ОСМД поддерживают комплекс мер по урегулированию газовых долгов

Коллективы трех ОСМД из Харькова обратились в Верховную Раду с письмом в поддержку законопроекта № 3800-1, в котором изложен механизм развязки проблемы искусственно созданных долгов за газ теплоснабжающих организаций.

С текстом обращения ознакомился БизнесЦензор.

"Значительная часть долгов теплоснабжающих организаций сформирована пенями и штрафами, начисленными на существующую задолженность. Эти выплаты не предусмотрены в действующих тарифах предприятий и только еще больше усложняют состояние отрасли. Неплатежи населения за отопление, заниженные тарифы на тепловую энергию, установленные для теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций в течение последних пяти лет, привели к невозможности своевременно рассчитываться предприятиям с поставщиком природного газа", - говорится в обращении.

Напомним, что по данным "Нафтогаза", предприятия Харьковщины, производящие тепловую энергию, задолжали за газ более 4 млрд грн.

За счет проведения взаимозачетов, суммы безнадежной задолженности будут списаны, что приведет к финансовому оздоровлению области ТКЭ. Такие шаги не требуют дополнительного финансирования из бюджета и не затрагивают кошельков потребителей.

На сайте Верховной Рады зарегистрирован законопроект №3800-1, предусматривающий списание искусственных долгов за газ по всей цепочке поставок газа. Это стабилизирует деятельность предприятий ТКЭ и будет способствовать финансовому оздоровлению тепловой и газовой отраслей перед началом отопительного сезона.

В законопроекте указано, что шаги по решению долговой проблемы позволят вернуть расчеты за коммунальные услуги на путь справедливости для потребителей коммунальных услуг - ведь рядовые украинцы не должны платить за просчеты органов государственной власти. Действие такого Закона должна распространяться на предприятия, которые производят, транспортируют и поставляют тепловую энергию, других участников газового рынка, в том числе и на НАК "Нафтогаз Украины".