Украина и Испания подписали конвенцию об избежании двойного налогообложения

Украина и Испания подписали ряд документов, среди которых конвенция об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и предотвращении налоговых уклонений.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины, передает БизнесЦензор.

"Устранение препятствия для иностранных инвестиций и торговли. Соглашение, подписанное на замену устаревшей советско-испанской от 1985 года, окончательно отменяет двойное налогообложение одного действия двумя странами и делает невозможным все махинации вокруг", - сообщает МИД.

Также Украины и Испания подписали меморандум о взаимопонимании между Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины и Министерством сельского и рыбного хозяйства и продовольствия Королевства Испания в области сельского хозяйства и пищевой промышленности.

Еще подписан меморандум о взаимопонимании между Министерством иностранных дел Украины и Министерством иностранных дел, Европейского Союза и сотрудничества Королевства Испания в сфере кибербезопасности

Также подписано соглашение между Украиной и Королевством Испания о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах.