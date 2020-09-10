Нацбанк может проводить операции с ОВГЗ на вторичном рынке, – Данилишин

Национальный банк Украины при необходимости может проводить операции с облигациями внутреннего государственного займа на вторичном рынке, сообщил глава Совета центробанка Богдан Данилишин.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"НБУ также может использовать все остальные инструменты, которые определены законом "О Национальном банке Украины", то есть интервенции на валютном рынке, изменение нормативов обязательных резервов, операции репо, покупку и продажу государственных ценных бумаг на вторичном рынке, операции "своп", – сказал Данилишин.