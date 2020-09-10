Нацбанк может проводить операции с ОВГЗ на вторичном рынке, – Данилишин
Национальный банк Украины при необходимости может проводить операции с облигациями внутреннего государственного займа на вторичном рынке, сообщил глава Совета центробанка Богдан Данилишин.
Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.
"НБУ также может использовать все остальные инструменты, которые определены законом "О Национальном банке Украины", то есть интервенции на валютном рынке, изменение нормативов обязательных резервов, операции репо, покупку и продажу государственных ценных бумаг на вторичном рынке, операции "своп", – сказал Данилишин.
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